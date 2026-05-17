"Das fühlt sich für uns natürlich total ungerecht und bitter an"

Das Drama im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg hat für den FSV Hollenbach am 32. und drittletzten Spieltag eine besonders grausame Facette gezeigt. Vor 250 Zuschauern in der Jako Arena erlitt die Mannschaft von Trainer Reinhard Schenker eine extrem schmerzhafte 1:2-Heimniederlage gegen den FC 08 Villingen.

Es war ein Nachmittag, an dem die gezeigte Leistung und die bittere Realität des Ergebnisses in einem brutalen Kontrast zueinander standen. „Eine sehr, sehr bittere Niederlage und aus meiner Sicht total unverdient, denn wir haben das Spiel eigentlich über die komplette Dauer total im Griff gehabt, haben es phasenweise sogar dominiert“, brachte ein sichtlich getroffener Reinhard Schenker gegenüber FuPa die Gemütslage nach dem Schlusspfiff auf den Punkt.

Chancenplus und der plötzliche Rückstand

Die Partie begann mit druckvollen Offensivaktionen der Hausherren. Die Hollenbacher erspielten sich schnell klare Möglichkeiten. Doch die Belohnung blieb aus. Laut Reinhard Schenker vergab das Team „die ersten drei Möglichkeiten innerhalb der ersten zehn Minuten, da müssen wir eigentlich schon in Führung gehen, wir hatten da schon zwei Riesendinger und eine Halbchance.“

Stattdessen kam der Schock in der 14. Minute, als Angelo Rinaldi die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Ein Gegentreffer, der dem bisherigen Spielverlauf völlig widersprach. Schenker analysierte: „Wir kassieren dann aus dem Nichts nach einem abgefälschten oder nach einem geklärten Eckball im Rückraum, nach einem guten Distanzschuss den einzelnen Rückstand.“

Kämpferische Leidenschaft gegen den Rückstand

Trotz des unglücklichen Rückstands steckte der FSV Hollenbach keineswegs auf. „Wi waren dann aber trotzdem nach wie vor voll in der Partie, haben eigentlich gut gespielt, haben den Gegner laufen lassen, der Gegner hat überhaupt keinen Zugriff gehabt auf uns“, lobte der Trainer. Dass der Rückstand vor der Pause nicht anwuchs, war auch Torhüter Nico Purtscher zu verdanken. Villingen erarbeitete sich zwar nur sehr wenige Chancen, wurde dabei jedoch einmal brandgefährlich. „Wir haben wenig Torchancen zugelassen. Ich glaube drei oder vier Torchancen, wo wir einmal aber natürlich sehr, sehr glücklich sein können, dass wir nicht mit zwei null in den Rückstand geraten, wo unser Torwart super reagiert“, hielt Reinhard Schenker fest.

Totale Dominanz im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel zündeten die Hollenbacher die nächste Stufe und erhöhten den Druck auf das gegnerische Gehäuse signifikant. In der 66. Minute erlöste Marco Specht die Anhänger mit dem hochverdienten Treffer zum 1:1-Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann noch mehr den Druck erhöht. Wir haben dann auch den Ausgleich gemacht, der völlig verdient war, und hatten dann ein Spiel auf ein Tor, totale Dominanz, den Gegner gar nicht mehr hinten rausgelassen“, schilderte der Coach die packende Phase.

Mangelnde Effizienz rächt sich bitter

Die Offensive belagerte das Tor der Villinger unaufhörlich, sündigte jedoch schwer bei der Verwertung der sich bietenden Gelegenheiten. Der Trainer reagierte in der 81. Minute und brachte Rico Hofmann für Niklas Dörr sowie Esnaf Rejan Omerovic für Inas Music in die Partie. Doch das erlösende Führungstor wollte einfach nicht fallen. „Wir haben auch so gut wie keine Konterchancen zugelassen, also wir hatten alles total im Griff und wieder vier, fünf Riesentorchancen, die wir allesamt nicht nutzen. Und wenn du dann eben ein Dutzend guter Torchancen einfach liegen lässt, dann wirst du am Schluss in der 95. Minute bestraft“, haderte Schenker mit der fehlenden Kaltschnäuzigkeit.

Die brutale Bestrafung in der Nachspielzeit

Es kam, wie es im Fußball in solchen Phasen oft kommt. In der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) nutzten die Gäste einen ihrer seltenen Vorstöße. Christian Derflinger traf aus 18 Metern zum 1:2-Endstand und ließ fassungslos dreinblickende Hollenbacher zurück. Für den FSV war es der sportliche Horror. „Das war vielleicht der zweite, dritte ordentliche Angriff des Gegners, und dann schießen sie aus 18 Metern das 2:1. Das fühlt sich für uns natürlich total ungerecht und bitter an, aber im Fußball zählt eben nicht die Leistung und die Performance, sondern am Schluss das Ergebnis“, konstatierte der Trainer frustriert.

Er fügte hinzu: „Das Spiel kann man eben nur gewinnen, wenn man dann eben die Torchancen auch reinmacht oder zumindest ein Tor mehr schießt als der Gegner. Ich denke, an einem normalen Tag gewinnen wir dieses Spiel wahrscheinlich 5:1 oder 6:1, an einem guten Tag wahrscheinlich sogar noch höher, aber es bringt uns nichts. Am Schluss haben wir das Spiel verloren.“

Ein echtes Endspiel vor der Brust

Durch diese bittere Heimniederlage gerät der FSV Hollenbach im Kampf gegen den Abstieg extrem unter Zugzwang. In der Tabelle rutscht die Mannschaft mit 32 Punkten auf den 16. Platz ab. Angesichts der Tatsache, dass vier bis fünf Mannschaften am Saisonende absteigen, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Doch Zeit zum Trübsalblasen bleibt nicht, denn am Samstag, 23.05.2026, um 15:30 Uhr wartet das Schlüsselspiel beim direkten Konkurrenten Türkspor Neckarsulm, der mit 33 Punkten direkt vor den Hollenbachern liegt.

„Wir sind einen Platz nach hinten gefallen, es ist aber immer noch alles sehr eng, und jetzt haben wir am Wochenende ein absolutes Endspiel gegen Türkspor Neckarsulm. Darauf werden wir uns jetzt die Woche gut vorbereiten und schauen, dass wir dann dieselbe Leistung bringen mit einer höheren Effektivität“, richtete Reinhard Schenker den Blick kämpferisch nach vorne.