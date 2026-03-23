Das Frühjahrs-Hoch des SV Seitzenhahn

Alles reinlegen für den A-Liga-Verbleib - beim SV Seitzenhahn läuft es im Moment wie am Schnürchen. – Foto: jwolf.photo

Taunusstein. In einen Kessel mit Zaubertrank gefallen oder selbst welchen gebraut? Die A-Liga-Fußballer des SV Seitzenhahn haben in den vergangenen Wochen eine wundersam erscheinende Wandlung vollzogen. Sie deutete sich beim 5:0 gegen die SG Walluf II an, setzte sich letzten Donnerstag nach Toren von Michele Freibuchner (2), Marvin Schultz, Patrick Rockland und Martin Adam mit dem 5:2 über Aufstiegskandidat TuS Kemel fort und gipfelte am Sonntag fürs Erste nach dem Doppelpack von Marvin Schultz in einem 2:0 beim Taunussteiner Nachbarn SV Neuhof.

Der wiederum hinter dem souverän führenden SV Johannisberg wie die Kemeler zum Kreis der Relegationsplatz-Anwärter zählt. Den nimmt nun plötzlich - auch dank der Seitzenhahner Siege - der SSV Hattenheim ein. Mit dem 3:1 bei der SG Hohenstein und dem 6:0 über den TSV Bleidenstadt II beendete er seine Englische Woche erfolgreich.

Doch was steckt nun wirklich hinter dem Seitzenhahner März-Hoch? Jedenfalls kein Trainerwechsel, denn der stand beim SVS trotz prekärer Lage als Letzter nie zur Debatte, wie Clubchef Boris Lappka bestätigt. „Wir waren überzeugt, dass Arndt Reuter das hinkriegt. In der Hinrunde gab es viele knappe Ergebnisse. In der Wintervorbereitung war dann das Bewusstein vorhanden, dass jeder etwas mehr machen muss. Entsprechend haben wir an uns gearbeitet“, nennt der Steuermann einen wesentlichen Grund für den Aufschwung.

Zwei Winterzugänge, die passen

Dass mit Michele Freibuchner und Marco Freibuchner in der Winterpause von Schierstein 08 zwei neue Spieler dazugekommen sind, „die uns fußballerisch weiterbringen“, ist für Boris Lappka ein weiter Faktor auf dem Weg zum Klassenerhalt. Beide seien nach Taunusstein gezogen und hätten sich glücklicherweise für den SVS entschieden.

Angesichts der ungewissen Zahl von Rheingau-Taunus-Clubs, die aus der Gruppenliga absacken und damit eine Kettenreaktion in den Klassen des Kreises auslösen könnten, sieht der Vorsitzende ungeachtet der drei Siege noch einige Hürden, bevor die weitere A-Liga-Zugehörigkeit garantiert ist. Für ihn beginnen die „Wochen der Wahrheit“ mit dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den aktuellen Letzten SG Hohenstein. „Doch wir sind sehr optimistisch, dass wir die Klasse halten“, sagt Lappka und verweist auf die bereits für 2026/27 getroffene Vereinbarung mit Arndt Reuter, der im Sommer in seine vierte Saison als Coach der Seitzenhahner Ersten geht.