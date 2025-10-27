„Das frühe 1:0 hat uns Sicherheit gegeben“

„Insgesamt war es ein sehr gutes Spiel von uns“, sagte Hainbergs Kapitän Paavo Gundlach nach der Partie. „Das frühe 1:0 half uns, ins Spiel zu kommen und gab uns Sicherheit.“ Schon in der vierten Minute brachte Alexander Donnelly Tjivera die Gastgeber in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Noel-Elias Schweighardt auf 2:0 (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel behielt der SCH die Kontrolle. Gundlach selbst traf kurz nach Wiederanpfiff zum 3:0 (51.) und leitete damit die Vorentscheidung ein. Zwar kam Groß Ellershausen durch Milo Apel noch einmal zum Anschlusstreffer (60.), doch Hainberg reagierte prompt. Sanjay Paramarajah (75.), erneut Schweighardt (77.) und Boris Munyurwa (85.) sorgten für den klaren Endstand.

„Wichtig war, dass wir nach dem 1:3 direkt wieder ein Tor nachgelegt haben“, betonte Gundlach. „So haben wir gar keine Spannung mehr aufkommen lassen. Am Ende war es ein verdienter Sieg, der uns weiteren Schwung für die nächsten Wochen beschert.“

Mit nun 26 Punkten aus zehn Spielen führt Hainberg die Tabelle weiterhin knapp vor Verfolger TSV Landolfshausen/Seulingen an. Der SV Groß Ellershausen-Hetjershausen bleibt hingegen im unteren Tabellendrittel und muss nach zuletzt zwei Siegen in Folge einen kleinen aber erwartbaren Dämpfer einstecken.