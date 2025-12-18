Das Foto-Puzzle 2025: Wer ist auf dem Bild zu sehen Seit dem 1. Dezember läuft bei FuPa wieder die Weihnachtszeit. Und du kannst dich selbst beschenken.

Seit dem 1. Dezember haben wir wieder Foto-Puzzles für dich. Täglich öffnen wir morgens zwischen 6 und 9 Uhr ein Törchen, so dass unser Foto mehr und mehr zu erkennen ist. Wer ist auf dem 3. Foto zu sehen?

Was musst du tun? Wenn du ahnst, wer sich hinter den 24 Törchen verbirgt, dann kannst du gewinnen: 1000 Prämienpunkte gibt es für den, der uns als erstes eine Mail an gewinnspiel@fupa.net mit dem Betreff "Foto-Puzzle" sendet und darin den Namen des betreffenden Fußballers erwähnt. Bitte schreibt uns auch, welchem FuPaner wir die 1000 Punkte gutschreiben sollen. Was du ihr mit den Prämienpunkten alles holen kannst, siehst du hier in unserem Prämienkatalog.



Aber denk dran: Du hast jeweils nur einen Versuch! Das bedeutet, wenn du deine Mail abgeschickt hast, muss die Antwort sitzen, ansonsten bist du für das aktuelle Puzzle raus. Solltest du das Puzzle vor dem 24. Dezember lösen, folgt ein neues Puzzle.



Die Teilnahme an dieser Aktion ist bis zum 24. Dezember 2024, 12 Uhr, möglich. Anschließend wird das letzte Puzzle noch aufgelöst.



Teilnahmeberechtigt sind Personen, die ihren Wohnsitz innerhalb von Deutschland haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinnes oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.



Die FuPa GmbH behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen.

1. Puzzle gelöst Das erste Puzzle ist derweil gelöst! Die richtige Antwort lautete: Franco Baresi - vom AC Mailand. Er galt als einer der besten Abwehrspieler der Fußballgeschichte. Er gewann mit Milan unter anderem sechsmal die italienische Meisterschaft, dreimal den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League, mehrere nationale Supercups sowie den Weltpokal und wurde 1982 mit Italien zudem Weltmeister im Nationaltrikot.

Gewusst hat das unter einige anderen: Johannes Königseder, 28 Jahre alt, aus Niederbayern. "Die Schuhe sind von der Marke Asics. Da ich nicht wüsste, das aktuelle Fußballer Asics Fußballschuhe tragen und das ganze Bild eher nach 90er/2000er aussah, habe ich nur in Google eingegeben 'Welcher früherer Fußballer Asics Fußballschuhe trug?' Nach ein paar Minuten suchen, fand ich die Seite (Screenshot im Anhang) und dann war schnell klar, dass es Baresi sein muss."

