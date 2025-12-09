– Foto: IMAGO IMAGES

Das Foto-Puzzle 2025: Das erste Puzzle ist gelöst Seit dem 1. Dezember läuft bei FuPa wieder die Weihnachtszeit. Und du kannst dich selbst beschenken.

Seit dem 1. Dezember haben wir wieder Foto-Puzzles für dich. Täglich öffnen wir morgens zwischen 6 und 9 Uhr ein Törchen, so dass unser Foto mehr und mehr zu erkennen ist. Wer ist auf dem 1. Foto zu sehen?

Und das erste Puzzle ist gelöst! Die richtige Antwort lautete: Franco Baresi - vom AC Mailand. Er galt als einer der besten Abwehrspieler der Fußballgeschichte. Er gewann mit Milan unter anderem sechsmal die italienische Meisterschaft, dreimal den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League, mehrere nationale Supercups sowie den Weltpokal und wurde 1982 mit Italien zudem Weltmeister im Nationaltrikot. Gewusste hat das unter einige anderen: Johannes Königseder, 28 Jahre alt, aus Niederbayern. "Die Schuhe sind von der Marke Asics. Da ich nicht wüsste, das aktuelle Fußballer Asics Fußballschuhe tragen und das ganze Bild eher nach 90er/2000er aussah, habe ich nur in Google eingegeben 'Welcher früherer Fußballer Asics Fußballschuhe trug?' Nach ein paar Minuten suchen, fand ich die Seite (Screenshot im Anhang) und dann war schnell klar, dass es Baresi sein muss."

Morgen früh geht es mit dem 2. Puzzle weiter. Was musst du tun?