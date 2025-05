Das Formkrisen-Duell zwischen RWO und Bocholt live auf FuPa

Natürlich ist die Luft bei den Kleeblättern gewissermaßen raus. Die zwischenzeitlichen Aufstiegsträume sind schon längst verpufft, selbst die Vize-Meisterschaft dürfte inzwischen außer Reichweite sei. Bei weiterhin ausbleibenden Ergebnissen droht bis zum Saisonschluss sogar noch der Sturz bis auf Platz sieben. Gemessen am bravourös bewältigten Umbruch, hätte sich das Team von Sebastian Gunkel sicher mehr als das verdient. Bei der bitteren 1:2-Pleite gegen den SV Rödinghausen fehlte zumal noch die notwendige Durchschlagskraft, die gerne mal löchrige Defensive des FCB könnte da genau richtig kommen.

In Bocholt wird man wiederum die laufenden Saison schnellstmöglich abhaken wollen. Der rasant gestiegenen Erwartungshaltung wurden die Schwatten nur selten gerecht, auf dem Papier muss sich Bocholt sogar noch um den Abstieg sorgen.

Dafür müssten jedoch noch einige Eventualitäten eintreffen: Sollte Drittligist Borussia Dortmund II den Drei-Punkte-Vorsprung auf die rote Zone einbüßen, hätte die West-Staffel in der Regionalliga nämlich einen weiteren Abstiegsplatz. Dem dort aktuell ansässigen SV Eintracht Hohkeppel fehlen fünf Punkte auf Bocholt. Anders gesagt: Ein Sieg im Stadion am Niederrhein würde jegliche Horrorszenarien frühzeitig vom Tisch nehmen, nach zuvor fünf sieglosen Partien könnte der FCB auch gleichzeitig seine eigene Durststrecke beenden. Historische Randnotiz: Bocholt konnte in der Regionalliga West noch nie gegen Oberhausen gewinnen.

