von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Das Teilnehmerfeld für die Verbandsliga Württemberg in der neuen Spielzeit 2026/27 steht mit einer Ausnahme fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.

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Das Follower-Ranking der Verbandsliga Württemberg

17.400 Follower - VfB Friedrichshafen

4.300 Follower - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

4.300 Follower - 1. Göppinger SV

3.700 Follower - FSV Hollenbach

2.600 Follower - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

2.400 Follower - Sportfreunde Dorfmerkingen

2.400 Follower - SV Fellbach

2.200 Follower - Sportfreunde Schwäbisch Hall

2.200 Follower - TSV Ehningen

2.000 Follower - TSV Berg

2.000 Follower - Türkspor Neu-Ulm

1.800 Follower - SKV Rutesheim

1.600 Follower - Calcio Leinfelden-Echterdingen

1.500 Follower - TSV Oberensingen

1.100 Follower - TSG Balingen II (Nachwuchs-Account)

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Stand: Juni 2026, Zahlen gerundet

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Offen ist noch die Ligazugehörigkeit des FC Holzhausen sowie des Siegers der Relegation zur Verbandsliga.

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