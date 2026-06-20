Das Follower-Ranking der Verbandsliga Württemberg

Das Teilnehmerfeld für die Verbandsliga Württemberg in der neuen Spielzeit 2026/27 steht mit einer Ausnahme fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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17.400 Follower - VfB Friedrichshafen
4.300 Follower - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
4.300 Follower - 1. Göppinger SV
3.700 Follower - FSV Hollenbach
2.600 Follower - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
2.400 Follower - Sportfreunde Dorfmerkingen
2.400 Follower - SV Fellbach
2.200 Follower - Sportfreunde Schwäbisch Hall
2.200 Follower - TSV Ehningen
2.000 Follower - TSV Berg
2.000 Follower - Türkspor Neu-Ulm
1.800 Follower - SKV Rutesheim
1.600 Follower - Calcio Leinfelden-Echterdingen
1.500 Follower - TSV Oberensingen
1.100 Follower - TSG Balingen II (Nachwuchs-Account)
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Stand: Juni 2026, Zahlen gerundet
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Offen ist noch die Ligazugehörigkeit des FC Holzhausen sowie des Siegers der Relegation zur Verbandsliga.
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