Das Follower-Ranking der Regionalliga Südwest

Das Teilnehmerfeld für die Regionalliga Südwest in der neuen Spielzeit 2026/27 steht fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.
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64.900 Follower - SSV Ulm
56.800 Follower - Eintracht Frankfurt II (Nachwuchs-Account)
46.200 Follower - FSV Mainz 05 II (Nachwuchs-Account)
44.900 Follower - SV Sandhausen
29.700 Follower - Stuttgarter Kickers
29.700 Follower - Kickers Offenbach
26.400 Follower - 1. FC Kaiserslautern II (Nachwuchs-Account)
23.100 Follower - SC Freiburg II (Nachwuchs-Account)
22.000 Follower - FSV Frankfurt
21.300 Follower - SV Eintracht Trier
19.800 Follower - KSV Hessen Kassel
18.000 Follower - VfR Aalen
16.900 Follower - FC 08 Homburg
10.800 Follower - FC-Astoria Walldorf
9.400 Follower - TSV Steinbach Haiger
8.100 Follower - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
7.400 Follower - SGV Freiberg
4.400 Follower - VfR Mannheim
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Stand: Juni 2026
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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