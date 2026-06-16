 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Das Follower-Ranking der Regionalliga Südwest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga Südwest
SSV Ulm
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Das Teilnehmerfeld für die Regionalliga Südwest in der neuen Spielzeit 2026/27 steht fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.

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Das Follower-Ranking der Regionalliga Südwest

64.900 Follower - SSV Ulm

56.800 Follower - Eintracht Frankfurt II (Nachwuchs-Account)

46.200 Follower - FSV Mainz 05 II (Nachwuchs-Account)

44.900 Follower - SV Sandhausen

29.700 Follower - Stuttgarter Kickers

29.700 Follower - Kickers Offenbach

26.400 Follower - 1. FC Kaiserslautern II (Nachwuchs-Account)

23.100 Follower - SC Freiburg II (Nachwuchs-Account)

22.000 Follower - FSV Frankfurt

21.300 Follower - SV Eintracht Trier

19.800 Follower - KSV Hessen Kassel

18.000 Follower - VfR Aalen

16.900 Follower - FC 08 Homburg

10.800 Follower - FC-Astoria Walldorf

9.400 Follower - TSV Steinbach Haiger

8.100 Follower - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

7.400 Follower - SGV Freiberg

4.400 Follower - VfR Mannheim

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Stand: Juni 2026

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________