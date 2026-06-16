 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Das Follower-Ranking der Regionalliga Nordost

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga Nordost
Erzgeb. Aue
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg

Das Teilnehmerfeld für die Regionalliga Nordost in der neuen Spielzeit 2026/27 steht fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.

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Das Follower-Ranking der Regionalliga Nordost

65.500 Follower - Erzgebirge Aue

51.400 Follower - Hallescher FC

46.500 Follower - Hertha BSC II (Nachwuchs-Account)

45.100 Follower - FC Carl Zeiss Jena

44.600 Follower - FSV Zwickau

41.500 Follower - 1. FC Lokomotive Leipzig

39.500 Follower - FC Rot-Weiß Erfurt

39.400 Follower - BSG Chemie Leipzig

31.700 Follower - Chemnitzer FC

20.400 Follower - BFC Dynamo

20.100 Follower - SV Babelsberg 03

14.700 Follower - Greifswalder FC

8.400 Follower - 1. FC Magdeburg II (Nachwuchs-Account)

6.800 Follower - VSG Altglienicke

5.500 Follower - FSV Luckenwalde

3.500 Follower - RSV Eintracht

3.300 Follower - BFC Preussen

3.300 Follower - SV Tasmania Berlin

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Stand: Juni 2026

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

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