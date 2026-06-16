Das Follower-Ranking der Regionalliga Nordost

Das Teilnehmerfeld für die Regionalliga Nordost in der neuen Spielzeit 2026/27 steht fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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65.500 Follower - Erzgebirge Aue
51.400 Follower - Hallescher FC
46.500 Follower - Hertha BSC II (Nachwuchs-Account)
45.100 Follower - FC Carl Zeiss Jena
44.600 Follower - FSV Zwickau
41.500 Follower - 1. FC Lokomotive Leipzig
39.500 Follower - FC Rot-Weiß Erfurt
39.400 Follower - BSG Chemie Leipzig
31.700 Follower - Chemnitzer FC
20.400 Follower - BFC Dynamo
20.100 Follower - SV Babelsberg 03
14.700 Follower - Greifswalder FC
8.400 Follower - 1. FC Magdeburg II (Nachwuchs-Account)
6.800 Follower - VSG Altglienicke
5.500 Follower - FSV Luckenwalde
3.500 Follower - RSV Eintracht
3.300 Follower - BFC Preussen
3.300 Follower - SV Tasmania Berlin
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Stand: Juni 2026
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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