Das Follower-Ranking der Oberliga Baden-Württemberg

Das Teilnehmerfeld für die Oberliga Baden-Württemberg in der neuen Spielzeit 2026/27 fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.
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16.100 Follower - Karlsruher SC II (Nachwuchs-Account)
13.500 Follower - SSV Reutlingen
9.900 Follower - FC 08 Villingen
9.500 Follower - TSG Balingen
7.400 Follower - Bahlinger SC
5.300 Follower - FV Ravensburg
4.500 Follower - 1. CfR Pforzheim
4.100 Follower - SV Oberachern
3.300 Follower - TSG Backnang
3.000 Follower - 1. FC Normannia Gmünd
3.000 Follower - TSV Essingen
2.500 Follower - FC Holzhausen
2.400 Follower - FC Nöttingen
2.400 Follower - Türkspor Neckarsulm
2.400 Follower - Young Boys Reutlingen
2.200 Follower - Türkischer SV Singen
1.600 Follower - FC Teningen
900 Follower - 1. FC Mühlhausen
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Stand: Juni 2026, Zahlen gerundet
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Offen ist noch die Ligazugehörigkeit des FC Holzhausen sowie des Siegers der Relegation zur Verbandsliga.
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