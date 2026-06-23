von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Carsten Trebuth

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Das Teilnehmerfeld für die Oberliga Baden-Württemberg in der neuen Spielzeit 2026/27 fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.

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Das Follower-Ranking der Oberliga Baden-Württemberg

16.100 Follower - Karlsruher SC II (Nachwuchs-Account)

13.500 Follower - SSV Reutlingen

9.900 Follower - FC 08 Villingen

9.500 Follower - TSG Balingen

7.400 Follower - Bahlinger SC

5.300 Follower - FV Ravensburg

4.500 Follower - 1. CfR Pforzheim

4.100 Follower - SV Oberachern

3.300 Follower - TSG Backnang

3.000 Follower - 1. FC Normannia Gmünd

3.000 Follower - TSV Essingen

2.500 Follower - FC Holzhausen

2.400 Follower - FC Nöttingen

2.400 Follower - Türkspor Neckarsulm

2.400 Follower - Young Boys Reutlingen

2.200 Follower - Türkischer SV Singen

1.600 Follower - FC Teningen

900 Follower - 1. FC Mühlhausen

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Stand: Juni 2026, Zahlen gerundet

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Offen ist noch die Ligazugehörigkeit des FC Holzhausen sowie des Siegers der Relegation zur Verbandsliga.

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