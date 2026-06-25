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– Foto: Johannes Schmidt

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Das Teilnehmerfeld für die NOFV-Oberliga Süd in der neuen Spielzeit 2026/27 fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams auf Instagram.

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Das Follower-Ranking der NOFV-Oberliga Süd

6.300 Follower - VFC Plauen

5.500 Follower - VfB Krieschow

4.600 Follower - FC Einheit Wernigerode

4.400 Follower - FC Eilenburg (Absteiger)

3.900 Follower - FSV Budissa Bautzen

3.800 Follower - VfB Auerbach

3.500 Follower - ZFC Meuselwitz (Absteiger)

3.300 Follower - 1. FC Lok Stendal

3.300 Follower - SC Freital

2.600 Follower - VfB Germania Halberstadt

2.400 Follower - VfB Empor Glauchau

2.400 Follower - SG Union Sandersdorf

2.300 Follower - VfL Halle 1896

2.300 Follower - SSC Weißenfels (Aufsteiger)

1.700 Follower - FC Einheit Rudolstadt

SG Dynamo Dresden II (Aufsteiger) - ohne eigenen Account

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Stand: Juni 2026, Zahlen gerundet

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