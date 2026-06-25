Das Follower-Ranking der NOFV-Oberliga Süd

Das Teilnehmerfeld für die NOFV-Oberliga Süd in der neuen Spielzeit 2026/27 fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams auf Instagram.
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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6.300 Follower - VFC Plauen
5.500 Follower - VfB Krieschow
4.600 Follower - FC Einheit Wernigerode
4.400 Follower - FC Eilenburg (Absteiger)
3.900 Follower - FSV Budissa Bautzen
3.800 Follower - VfB Auerbach
3.500 Follower - ZFC Meuselwitz (Absteiger)
3.300 Follower - 1. FC Lok Stendal
3.300 Follower - SC Freital
2.600 Follower - VfB Germania Halberstadt
2.400 Follower - VfB Empor Glauchau
2.400 Follower - SG Union Sandersdorf
2.300 Follower - VfL Halle 1896
2.300 Follower - SSC Weißenfels (Aufsteiger)
1.700 Follower - FC Einheit Rudolstadt
SG Dynamo Dresden II (Aufsteiger) - ohne eigenen Account
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Stand: Juni 2026, Zahlen gerundet
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