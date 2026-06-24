 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Das Follower-Ranking der NOFV-Oberliga Nord

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Artur Kraus/Paul Brandes (LUPU

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NOFV-Oberliga Nord
FC Hertha 03
Meck SN
1.FC Frankf.
F.C. Hansa II

Das Teilnehmerfeld für die NOFV-Oberliga Nord in der neuen Spielzeit 2026/27 fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.

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Das Follower-Ranking der NOFV-Oberliga Nord

7.600 Follower - Tennis Borussia Berlin

7.400 Follower - SV Lichtenberg 47

7.000 Follower - Berliner AK

3.700 Follower - FC Hertha 03 Zehlendorf

3.600 Follower - FC Mecklenburg Schwerin

3.500 Follower - FC Hansa Rostock II

3.400 Follower - 1. FC Frankfurt

3.300 Follower - BSV Eintracht Mahlsdorf

3.200 Follower - TuS Makkabi Berlin

3.200 Follower - FC Anker Wismar

2.900 Follower - SV Sparta Lichtenberg

2.800 Follower - TSG Neustrelitz

2.700 Follower - FSV Optik Rathenow

1.800 Follower - SG Union 1919 Klosterfelde

1.600 Follower - SV Siedenbollentin

300 Follower - Füchse Berlin

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Stand: Juni 2026, Zahlen gerundet

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Offen ist noch die Ligazugehörigkeit des FC Holzhausen sowie des Siegers der Relegation zur Verbandsliga.

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

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