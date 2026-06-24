Das Follower-Ranking der NOFV-Oberliga Nord

Das Teilnehmerfeld für die NOFV-Oberliga Nord in der neuen Spielzeit 2026/27 fest. FuPa wirft daher den Blick auf das Follower-Ranking aller Teams.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
7.600 Follower - Tennis Borussia Berlin
7.400 Follower - SV Lichtenberg 47
7.000 Follower - Berliner AK
3.700 Follower - FC Hertha 03 Zehlendorf
3.600 Follower - FC Mecklenburg Schwerin
3.500 Follower - FC Hansa Rostock II
3.400 Follower - 1. FC Frankfurt
3.300 Follower - BSV Eintracht Mahlsdorf
3.200 Follower - TuS Makkabi Berlin
3.200 Follower - FC Anker Wismar
2.900 Follower - SV Sparta Lichtenberg
2.800 Follower - TSG Neustrelitz
2.700 Follower - FSV Optik Rathenow
1.800 Follower - SG Union 1919 Klosterfelde
1.600 Follower - SV Siedenbollentin
300 Follower - Füchse Berlin
--
Stand: Juni 2026, Zahlen gerundet
--
Offen ist noch die Ligazugehörigkeit des FC Holzhausen sowie des Siegers der Relegation zur Verbandsliga.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________