Das Förderteam des FSV RW Stegen ist startklar für die neue Saison

Beim Förderteam des FSV Stegen stehen die Zeichen auf Neuanfang. Zur kommenden Saison gibt es sowohl auf der Trainerbank als auch bei den sportlichen Gegnern spannende Veränderungen.
Fouad Abdallah übernimmt ab sofort das Traineramt beim Förderteam. Er folgt auf Tobias Bartberger und Michael Rönnicke, die von ihren Posten auf eigenen Wunsch zurückgetreten sind. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Tobias und Michael für ihren großartigen Einsatz! Mit Fouad Abdallah gewinnt der FSV einen erfahrenen Coach. Er war unter anderem im Jugendbereich des FFC sowie bei verschiedenen Stationen im Aktivenbereich des Bezirks tätig. Mit seinen neuen Ideen und frischen Impulsen wird er die Mannschaft in die Zukunft führen.
Ihm steht ein kompetentes Team zur Seite: Gereon Runte (als spielender Co-Trainer), seit Jahren eine feste und wichtige Stütze der Mannschaft und Mike Ganz (als spielender Co-Trainer) nach erfolgreichen Engagement in der 3. Mannschaft zum Förderteam zurückkehrt. Die Teammanager Robin Schlegel & Fabian Blattmann bleiben weiterhin an Bord und halten dem Team den Rücken frei. Diese Konstellation vereint Erfahrung, Vereinstreue und Nähe zur Mannschaft, also sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit!
Auch auf dem Platz wird es spannend: Das Team kehrt offiziell in die Staffel 3 zurück. Das bedeutet nicht nur neue sportliche Herausforderungen, sondern vor allem jede Menge Brisanz. Freut euch auf packende Nachbarschaftsduelle und Highlights: Die Derbys gegen Kirchzarten, Kappel und Ebnet werfen ihre Schatten bereits voraus!
Wir wünschen dem neuen Trainer- und Betreuerteam sowie der gesamten Mannschaft viel Erfolg für die Vorbereitung und eine verletzungsfreie, packende Saison! Auf geht’s, Stegen!