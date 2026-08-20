Das Förderteam des FSV RW Stegen ist startklar für die neue Saison

(v.l.n.r) Fabian Blattmann, Fuad Abdallah und Robin Schlegel, Mike Ganz und Gereon Runte – Foto: FSV RW Stegen

Beim Förderteam des FSV Stegen stehen die Zeichen auf Neuanfang. Zur kommenden Saison gibt es sowohl auf der Trainerbank als auch bei den sportlichen Gegnern spannende Veränderungen.

Frische Impulse an der Seitenlinie

Fouad Abdallah übernimmt ab sofort das Traineramt beim Förderteam. Er folgt auf Tobias Bartberger und Michael Rönnicke, die von ihren Posten auf eigenen Wunsch zurückgetreten sind. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Tobias und Michael für ihren großartigen Einsatz! Mit Fouad Abdallah gewinnt der FSV einen erfahrenen Coach. Er war unter anderem im Jugendbereich des FFC sowie bei verschiedenen Stationen im Aktivenbereich des Bezirks tätig. Mit seinen neuen Ideen und frischen Impulsen wird er die Mannschaft in die Zukunft führen.