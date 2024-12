Das Finale der Hallenstadtmeisterschaft Velbert

Halle Velbert, Tag drei: TVD kracht raus, Drama in Gruppe 2 Oberligist TVD Velbert schied in der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft Velbert aus und spielt in der Finalrunde nur um den fünften Tabellenrang. Bezirksligist Türkgücü dürfte am letzten Tag als klarer Favorit gelten.