Direkt nach dem entscheidenden Auswärtsspiel beim TSV Untergruppenbach ließ der VfB Neuhütten keine Zeit verstreichen, um den Titel zu feiern. „Ja, das Feiern kommt bei uns beim VfB Neuhütten nicht zu kurz“, erklärt Trainer Mario Bosch schmunzelnd. „Wir haben natürlich direkt am Sonntag nach unserem Auswärtsspiel den Weg in unser Sportheim nach Neuhütten gesucht und zusammen mit unseren Fans eine kleine spontane Feier bis tief in die Nacht hinein veranstaltet.“

Nach dem Abstieg im Vorjahr war dem VfB Neuhütten bewusst, was möglich ist. „Uns als Trainer und als Mannschaft war durchaus bewusst, dass wir das Potential haben, in der Kreisliga B gleich wieder vorne mitzuspielen“, so Mario Bosch. Das wurde intern auch als klares Ziel ausgegeben. Dennoch blieb vor allem zu Beginn Unsicherheit – durch die neue Staffeleinteilung waren einige Gegner schwer einzuschätzen. Dass man am Ende vier Spieltage vor Schluss mit 13 Punkten Vorsprung uneinholbar an der Spitze steht, überraschte selbst die Mannschaft positiv: „Das hat natürlich auch unsere Erwartungen mehr als übertroffen.“

Kameradschaft als Schlüssel zum Erfolg

Der Weg zur Meisterschaft führte beim VfB Neuhütten über den Teamgeist. „Die geschlossene Mannschaftsleistung und die Kameradschaft, die bei uns im Verein herrscht, sind sicher der Schlüssel zum Erfolg gewesen“, sagt Mario Bosch. Dazu kamen hohe Trainingsbeteiligung und körperliche Fitness – beides Grundlagen, die konsequent erarbeitet wurden. Besonders in den direkten Duellen mit den stärksten Konkurrenten zeigte das Team seine Klasse: „In den Topspielen gegen die direkten Konkurrenten konnten wir immer überzeugen und haben hier bis auf das Unentschieden in Obersulm alle Duelle für uns entschieden.“

Eine Einheit auf dem Platz

Die größte Stärke sieht Mario Bosch in der mannschaftlichen Ausgeglichenheit. „Wir haben eine ausgeglichene Mannschaft, die vom Teamgeist lebt und die immer gemeinsam für ein Ziel kämpft.“ Dieses Kollektiv machte es möglich, dass der VfB Neuhütten in bislang 22 Saisonspielen ungeschlagen blieb und 91 Tore erzielte – bei lediglich 14 Gegentoren.

Malle, Heimspiele, Pfingstfest – der Titel wird ausgiebig gefeiert

Auch abseits des Platzes geht es beim VfB Neuhütten lebendig zu. „Ein Großteil der Mannschaft hat im Februar bereits einen privaten Malle-Aufenthalt geplant. Den nutzen wir jetzt nächste Woche, um die Meisterschaft zu feiern“, so Mario Bosch. Zusätzlich sind weitere Anlässe vorgesehen: „Wir haben aber auch noch eine kleine Saisonabschlussfahrt und das eine oder andere Heimspiel sowie unser jährliches Pfingstfest, wo wir den Titel weiterhin ausgiebig feiern werden.“

Klares Bekenntnis zum Aufstieg

Das sportliche Ziel ist eindeutig: „Das Aufstiegsrecht werden wir natürlich wahrnehmen und wir freuen uns jetzt schon, nächste Saison zusammen für unsere Ziele in der Kreisliga A zu kämpfen“, sagte Mario Bosch zum anstehenden Aufstieg. Die Rückkehr in die höhere Liga ist damit besiegelt.

Kader bleibt zusammen – Verstärkungen geplant

Ein wichtiger Aspekt für die Zukunft ist die personelle Kontinuität. „Zuallererst gilt es zu betonen, dass nahezu die komplette Mannschaft zusammen bleibt“, so Bosch. Darüber hinaus soll der Kader gezielt ergänzt werden: „Zudem wird es auch den einen oder anderen Neuzugang geben. Hierzu folgen Infos in den kommenden Wochen.“

Zielsetzung folgt nach der Feierphase

Für die Saison 2025/2026 ist beim VfB Neuhütten noch keine konkrete Zielsetzung formuliert – aus gutem Grund. „Das werden wir wie beim VfB üblich zusammen mit der Mannschaft in der Saisonvorbereitung definieren“, erklärt Mario Bosch. Bis dahin steht das Genießen im Vordergrund: „Jetzt genießen wir erstmal die Meisterschaft und feiern noch etwas in den nächsten Wochen.“

Zahlen sprechen für sich: Dominanz in der B4

Ein Blick auf die Tabelle der Kreisliga B4 Franken zeigt die Überlegenheit des VfB Neuhütten: Nach 22 Spielen stehen 21 Siege und ein Unentschieden zu Buche – bei einem Torverhältnis von 91:14. Der Vorsprung auf die SGM Langenbrettach beträgt 13 Punkte. Auch die anderen Konkurrenten FC Obersulm, VfL Eberstadt 1904 und SC Dahenfeld wurden klar distanziert. Eine Meisterleistung, die nicht nur das Team, sondern auch das Umfeld mit Stolz erfüllt.