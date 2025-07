Das Experiment

Ein gepflegter Spielaufbau und hohes Pressing. Mit diesen Grundprinzipien hat St.Leon vor zwei Jahren auf spektakuläre Weise die Landesliga-Meisterschaft eingefahren und lediglich 22 Gegentore kassiert.

Was damals eine Stärke war, drehte sich in der Verbandsliga komplett in die andere Richtung. Dort führte die mutige Spielweise zu 84 Gegentoren und in der Offensive wollte gegen die qualitativ stärkeren Gegner kaum noch etwas gelingen. Erst gegen Rundenende bekamen die Gelb-Schwarzen die Kurve und holten in der zweiten Saisonhälfte doppelt so viele Punkte als in der Ersten. "Das können wir als positives Erlebnis mit in die neue Runde nehmen", will Schneider den Formanstieg 2025 mit in die neue Saison retten.