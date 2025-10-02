Das ewige Duell, ein Stadtderby und ein möglicher Führungswechsel

Als einziger Vertreter der LOTTO-Landesliga Nord konnte der SV Preussen Schönhausen in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren. Dafür stehen gleich drei Unentschieden auf dem Konto des Aufsteigers. Folgt am Sonnabend der erste Dreier? Im ersten Liga-Aufeinandertreffen mit Union Schönebeck sind die Preussen in der Underdog-Rolle.

Mit zuletzt fünf Partien ohne Niederlage hat der Ummendorfer SV einige Plätze im Tableau gutgemacht. Als Tabellenvierter trifft das Team von Tino Leßmann nun am Sonnabend auf den SV Stahl Thale, der im bisherigen Saisonverlauf sehr wechselhafte Ergebnisse hatte.

Zum Stadtderby empfängt der VfB Ottersleben am Sonnabend den SV Arminia Magdeburg am Schwarzen Weg. In der vergangenen Saison hatte der VfB sechs Punkte aus den beiden Duellen mitgenommen. Können die favorisierten Ottersleber daran anknüpfen?

Nach der ersten Niederlage dieser Landesliga-Saison im Spitzenspiel beim Oscherslebener SC (2:4) wartet die nächste spannende Aufgabe auf den FSV Saxonia Tangermünde. Am Sonnabend begrüßt der Rote Adler den Verbandsliga-Absteiger SV 09 Staßfurt. Beide Teams trafen sich erst im August in der 1. Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals. Damals siegten die Staßfurter mit 3:0.

Zum Altmark-Duell empfängt der Osterburger FC am Sonnabend den SSV Gardelegen. Während der OFC mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen genau im Mittelfeld der Tabelle steht, will der SSV mit dem dritten Sieg in Folge zumindest oben dran bleiben - oder womöglich sogar Plätze gutmachen.

Es ist das ewige Duell in der Landesliga Nord. 42 Mal standen sich die beiden Liga-Urgesteine SV Irxleben und der TuS Schwarz-Weiß Bismark schon seit der Wende in der Landesliga gegenüber. Am Sonnabend kommt es zu einem weiteren Aufeinandertreffen zwischen dem Zweiten und Ersten der Ewigen Tabelle.

Der Oscherslebener SC greift am Donnerstagabend nach der Spitze der LOTTO-Landesliga Nord - zumindest vorübergehend. Gewinnt der Aufsteiger sein Auswärtsspiel beim SV Fortuna Magdeburg II, so würde der OSC zumindest bis zum Sonnabend als Tabellenführer grüßen.

Nach dem ersten Saisonsieg gegen den SV Fortuna II (2:0) will der SV Baalberge bestenfalls sofort nachlegen. Am Sonnabend empfängt das Team von Alexander Rebel den FSV Grün-Weiß Ilsenburg gleich zum nächsten Heimspiel. In der vergangenen Spielzeit konnte sich in den beiden Treffen jeweils die Gastmannschaft durchsetzen.

