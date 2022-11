Das erste Saisonziel ist schon erreicht Kreisklasse B1 Sinsheim +++ Kürnbachs Zweite hat jetzt schon mehr Punkte als in der kompletten Vorsaison +++ Am Sonntag sollen gegen Türk Gücü Sinsheim II drei weitere Zähler hinzukommen

Den entscheidenden Schritt auf dem Weg dahin hat seine Elf vergangene Woche Mittwoch bei der SpG Tiefenbach/Östringen gemacht. Das 4:2 war der zweite Saisonsieg nach dem Überraschungscoup vom ersten Spieltag gegen den SC Siegelsbach (2:1). Beide Partien zaubern dem 36-Jährigen ein Lächeln ins Gesicht, wenn er daran zurückdenkt. Er sagt: "Gegen Tiefenbach/Östringen hatten wir das Matchglück auf unserer Seite und nach 18 Minuten 3:0 geführt. Da hat einfach alles gepasst. Eine tolle Sache war auch der Sieg gegen Siegelsbach, als wir in der Nachspielzeit das 2:1 erzielt haben."

Solche Erfolgserlebnisse kommen nicht von ungefähr. Auch wenn die Kürnbacher als Zweitvertretung in einem Großteil der Begegnungen auf erste Mannschaften treffen, will sich Schleicher deshalb nicht in der Außenseiterrolle verstecken und sagt: "Tabellenstände sind mir wirklich egal. Es spielt keine Rolle wer unser Gegner ist, wir starten in jedes Spiel, um zu gewinnen."

Wie schnell seine Kicker dies verinnerlicht haben, bestätigt ihn in seiner Arbeit. Erst zur neuen Saison kam Schleicher zum TSV, Verein und Leute hat er aber in den vergangenen Jahren nach und nach kennengelernt. Als gebürtiger Flehinger hat er bis auf einen kurzen Abstecher nach Gondelsheim seine komplette Laufbahn für den FC die Knochen hingehalten. Über die Jahre hat er sich zudem als Trainer hervorgetan, mit der Flehinger A-Jugend gewann er den Pokal und hat später zweieinhalb Jahre die zweite Mannschaft betreut. Es folgte eine fast achtjährige Fußballpause, in der der Familienvater den Hausbau – passenderweise in Kürnbach – vorangetrieben hat.