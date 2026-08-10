„Das erste Saisonspiel muss einfach gewonnen werden“

– Foto: Steffi Rathje

Der MTV Wolfenbüttel II ist mit einem 2:0-Erfolg beim FC Blau Gelb Asse erfolgreich in die Saison der Bezirksliga Braunschweig 3 gestartet. Silvan-Angelo Modemann erzielte beide Treffer. Asse hielt dagegen, kam nach der Pause zu mehreren Chancen und durfte trotz der Niederlage mit erhobenem Haupt vom Platz gehen.

Die erste Halbzeit gehörte über weite Strecken dem MTV Wolfenbüttel II. Die Gäste hatten mehr Spielanteile, während der FC Blau Gelb Asse sich aber nicht unterkriegen ließ. „War ein sehr gutes Spiel. MTV hat natürlich einiges an Spielanteilen gehabt in der ersten Halbzeit, aber dennoch haben wir gut dagegengehalten“, sagte FC-Blau-Gelb-Asse-Trainer Dennis Keihe.

In der 31. Minute ging Wolfenbüttel II schließlich in Führung. Silvan-Angelo Modemann nutzte einen Fehler der Gastgeber zum 1:0. Für Dennis Keihe war der Gegentreffer besonders ärgerlich: „Kriegen dann leider durch einen nicht konsequent geklärten Ball hinten das 1:0. Das war natürlich ein bisschen doof.“

Dass es zur Pause bei diesem knappen Rückstand blieb, lag auch an der Leistung des Asse-Torhüters. „So richtig, muss ich sagen, hat noch mal unser Torwart in der ersten Halbzeit noch mal zwei, drei sehr, sehr starke Dinge rausgeholt.“ Dafür sprach der Trainer ausdrücklich ein Lob aus: „Da auch natürlich ein großes Lob.“

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie aus Sicht der Gastgeber zunehmend positiver. Asse kam zu immer mehr Möglichkeiten, konnte diese aber nicht in einen Treffer ummünzen. „Aber sonst ein sehr, sehr großes Lob an meine Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit dann zu immer mehr Chancen gekommen ist. Leider dann nicht erfolgreich.“

Der MTV Wolfenbüttel II hatte nun weniger Chancen als noch vor der Pause. Dennoch blieb die Mannschaft von MTV Wolfenbüttel II-Trainer Massimo Soranno in Front. In der 83. Minute traf Silvan-Angelo Modemann erneut und stellte auf 2:0.

Für Massimo Soranno war der Spielverlauf dabei vor allem in der ersten Halbzeit nicht optimal ausgenutzt worden. „Wir haben es in der ersten Halbzeit nach dem 1:0 verpasst, das Spiel komplett auf unsere Seite zu ziehen und haben es dadurch unnötig lange offen gehalten.“ Am Ausgang änderte das aus seiner Sicht jedoch nichts: „Der Sieg war dennoch zu keinem Zeitpunkt gefährdet und die ersten drei Punkte sind am Ende absolut verdient.“

Für Asse war der zweite Treffer kurz vor dem Ende schließlich die Entscheidung. „MTV hatte dann weniger Chancen und kommt dann zum 2:0, kurz vor Ende, was dann natürlich dann für uns auch das Ende war“, sagte Dennis Keihe.

Trotz des 0:2 fand der Asse-Trainer zahlreiche positive Aspekte im Auftritt seiner Mannschaft. Die Spieler hätten sich mit großem Einsatz gegen den Favoriten gewehrt. „Ja, sie sind sehr, sehr viele Wege gegangen, meine Jungs. Haben sehr gut verteidigt, haben sehr gut auch den Ball gefordert oder auch Aktionen gehabt.“

Entsprechend stolz zeigte sich Dennis Keihe auf seine Mannschaft. „Und da können wir erhobenen Hauptes gegen den Liga-Favoriten mit 2:0 nach Thiede fahren. Also großes Lob an meine Mannschaft.“

Für MTV-Wolfenbüttel II Trainer Massimo Soranno war der Sieg vor allem deshalb wichtig, weil seine Mannschaft die Partie nach der Führung nicht frühzeitig entschieden hatte. „Wir haben es in der ersten Halbzeit nach dem 1:0 verpasst, das Spiel komplett auf unsere Seite zu ziehen und haben es dadurch unnötig lange offen gehalten.“ Die Gäste hatten also durchaus die Möglichkeit, schon früher für deutlichere Verhältnisse zu sorgen.

Trotz dieser vergebenen Gelegenheit war es aber ein sicherer Punktgewinn. „Der Sieg war dennoch zu keinem Zeitpunkt gefährdet.“ Am Ende fiel sein Urteil entsprechend klar aus: „Die ersten drei Punkte sind am Ende absolut verdient.“

„Wichtig ist vor allem, dass wir positiv in die neue Saison gestartet sind.“ Dabei machte der Trainer deutlich, welchen Stellenwert der Auftakterfolg für seine Mannschaft besitzt: „Auch wenn es vielleicht etwas simpel klingt: Das erste Saisonspiel muss einfach gewonnen werden. Das haben wir geschafft!“

Mit diesen drei Punkten soll es nun aber nicht getan sein. Vielmehr sieht Massimo Soranno den Sieg als Grundlage für die nächsten Aufgaben. „Jetzt gilt es, darauf aufzubauen.“