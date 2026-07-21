Das erste Pflichtspiel für die neue Mannschaft ist beim SV Haldern

FCR hofft auf viele Fans aus Remscheid beim ersten Pflicht Spiel für das neue Formierte Team – Foto: Stephan Horn

Nach den guten Eindrücke von den Testspielen des neuen Team wohlen sich die Spieler von Erdal Demir mit einen Erfolg im Niederrhein Pokal selbstvertrauen holen

Eine Woche vor den Start in die Bezirksliga Saison, spielt der FC Remscheid im Niederrhein Pokal gegen SV Haldern.

Nach den beide Mannschaften letzte Saison den bitteren Abstieg verkraften mussten wollen beide sowohl FC Remscheid und SV Haldern ein neu Start machen

FC Remscheid hat sich das Ticket für den Niederrhein Pokal als Finalliste in Kreispokal Remscheid/Solingen gesichert, SV Haldern hat sich über das Spiel um Platz 3 im Kreispokal Resse/Bocholt das Ticket für den Niederrhein Pokal gesichert

Erdal Demir Trainer von FCR: Sie sind letzte Saison abgestiegen so wie wir. Wir haben eine neue Formierte Mannschaft, wir fahren hin und wollen natürlich gewinnen. Aber mal schauen was passiert. Es würd nicht einfach auch wenn wir eine Klasse höher Spielen.

Jürgen Stratmann Trainer von SV Haldern: Rechne mit einem schweren Spiel gegen einen Landesliga Absteiger, der mit einer nahezu komplett neuen Mannschaft anreisen wird. Da zeitgleich das Haldern Pop Festival im Ort stattfindet, wo die meisten Spieler als Helfer eingebunden sind oder selbst teilnehmen, hatte man eine Verlegung bei Remscheid angefragt, die aber auf Grund der Entfernung verständlicherweise nicht umsetzbar war. Trotz der Umstände wird die Mannschaft alles geben und die Generalprobe vor dem Meisterschaftsbeginn, der eine Woche später stattfindet, versuchen erfolgreich zu absolvieren.

SV Haldern- FC Remscheid am 09.08.26 um 15uhr in Rees-Haldern Weseler Landstraße, Hauptplatz Lindenstadion