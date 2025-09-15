Der SC Hainberg bleibt in der Bezirksliga Braunschweig 4 ungeschlagen und behauptet mit einem deutlichen 5:1-Erfolg über den SC Göttingen 05 II den zweiten Tabellenplatz. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte das Team von Trainer Timm Wünsch, warum es aktuell zur Spitzengruppe gehört.

Leighton Mc Galty war der Mann der ersten Hälfte: Mit einem Dreierpack (18., 38., 42.) sorgte er früh für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Ruben Tristan Ewert unmittelbar darauf für die Gäste (43.), doch nach dem Seitenwechsel blieb Hainberg das spielbestimmende Team. Sekou Kader Sylla erhöhte in der 67. Minute auf 4:1, ehe Carlos Klingebiel kurz vor Schluss (88.) den Endstand herstellte.

„Das Ergebnis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärte Hainbergs Trainer Timm Wünsch nach Abpfiff. „Wir arbeiten Woche für Woche hart im Training, und lassen das dann auch auf dem Platz.“ Entscheidend für den klaren Heimerfolg seien laut Wünsch vor allem die Effizienz im Abschluss und das geschlossene Auftreten gewesen: „Gestern hat sich gezeigt, wie wir ein schweres Spiel – nicht, dass das Ergebnis trübt – dank guter Chancenverwertung, mannschaftlicher Geschlossenheit und absolutem Willen, das Spiel zu gewinnen, für uns entscheiden konnten.“

Mit nun 13 Punkten aus fünf Spielen bleibt Hainberg dem Spitzenreiter TSV Landolfshausen/Seulingen (15 Punkte) dicht auf den Fersen. Unter der Woche steht für die Göttinger das Duell gegen den Aufsteiger Denkershausen-Lagershausen an. Wünsch blickt deshalb mit Vorsicht nach vorn: „Mittwoch wartet die nächste schwere Aufgabe.“

Der SC Hainberg geht diese jedoch mit breiter Brust an und einem klaren Nachweis, dass er in dieser Saison ernsthaft um die vorderen Plätze mitspielen kann.