"Das Ergebnis von 10:1 spricht für sich"

Das Fundament für diesen Erfolg wurde bereits früh gelegt. „Wir haben uns dieses Ziel gemeinsam mit allen Spielerinnen zu Beginn der Saison gesteckt. Dass wir es zum dritten Mal in Folge so weit schaffen, ist keine Selbstverständlichkeit“, ordnete die Trainerin die Leistung ein.

Der Traum von der Titelverteidigung ist für die Spvgg Aldingen Wirklichkeit geworden. Im Finale feierte die Mannschaft einen überragenden 10:1-Kantersieg gegen den SV Bärenthal. Für den Verein ist es ein ganz besonderer Meilenstein, wie Trainerin Anna-Lena Keller nach der Partie sichtlich bewegt gegenüber FuPa zu Protokoll gab: „Wir haben diesen Gewinn ausgiebig gefeiert, da wir das ganze Jahr dieses Ziel vor Augen hatten.“

Der Weg ins Endspiel war dabei steinig, denn im Halbfinale stand das Team kurz vor dem Ausscheiden: „Das Halbfinale war sehr knapp, erst im Elfmeterschießen konnten wir das Spiel für uns entscheiden. Dass wir den Pokal mit dem Einzug ins Finale wieder nach Hause holen möchten, war für uns alle klar.“

Anfängliche Nervosität und der erlösende Dosenöffner

Vor dem Anpfiff lag eine spürbare Anspannung in der Luft, und die Anfangsphase gehörte zunächst dem Gegner. „In den ersten zehn Minuten spürte man der Mannschaft ihre Nervosität an. Es hat nicht von Beginn an das geklappt, was sich die Spielerinnen erhofft hatten. Dadurch hatte der SV Bärenthal in den ersten Minuten mehr vom Spiel“, analysierte Anna-Lena Keller den Beginn der Partie.

Doch in der 13. Spielminute erlöste Selina Geiger ihre Farben mit dem Treffer zum 0:1. Dieses Tor wirkte wie ein Befreiungsschlag auf das gesamte Aldinger Gefüge. „Doch nachdem das erste Tor fiel, fiel auch die Anspannung, und die Mannschaft spielte frei auf“, so die Trainerin weiter.

Ein Offensivfeuerwerk bricht über Bärenthal herein

Nach dem Führungstreffer gab es für die Spvgg Aldingen kein Halten mehr, und es entwickelte sich eine einseitige Begegnung. Selina Geiger erhöhte in der 23. Minute auf 0:2, ehe Anna-Lena Keller selbst in der 26. Minute das 0:3 erzielte. Nur zwei Minuten später schraubte Leonie Keilbach (28.) das Ergebnis auf 0:4 hoch. Zwar gelang Letizia Ferri in der 34. Minute der zwischenzeitliche 1:4-Anschlusstreffer für den SV Bärenthal, doch noch vor dem Pausenpfiff stellte Selina Geiger mit ihrem dritten Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) den alten Abstand zum 1:5 her.

Das Offensivspektakel setzte sich auch im zweiten Durchgang nahtlos fort. Leonie Keilbach schlug in der 48. und 74. Minute erneut zu und schraubte das Ergebnis auf 1:7. In der Schlussphase machten Charlotte Weiß (83.), Annika Hermle (88.) und schließlich Magdalena Hermle in der Nachspielzeit (90.+6) das historische zweistellige Ergebnis perfekt. „Das Ergebnis von 10:1 spricht für sich“, resümierte Keller sachlich, aber stolz.

Erfahrung und eine starke Bank als Erfolgsfaktoren

Den Ausschlag für diese furiose Leistung sieht die Trainerin vor allem in der mentalen Reife und der geschlossenen Mannschaftsleistung. „Wir haben die Erfahrung aus den vergangenen Finalspielen mitnehmen können. Wir waren zwar nervös, aber nicht wie in unserem allerersten Finale“, erklärte Anna-Lena Keller.

Zudem erwies sich die Kadertiefe und die Unterstützung von außen als unschätzbarer Vorteil im Stuttgarter Stadion: „Darüber hinaus sind wir mit einem großen Kader angereist. Die Unterstützung der Bank und der mitgereisten Fans hat die Mannschaft zusätzlich gepusht. Natürlich konnten wir auch mit einer spielerisch super Leistung überzeugen und genau das auf den Platz bringen, was wir die vergangenen Wochen intensiv trainiert haben.“

Danksagung und eine ausgelassene Party bis zum Morgen

Nach dem Schlusspfiff und der Übergabe der Trophäe verwandelte sich der Finalort in eine Partyzone. Die Erleichterung und die pure Freude entluden sich in lang anhaltenden Feierlichkeiten. „Die Feierlichkeiten verliefen ausgelassen und bis in die Morgenstunden. Es war wirklich eine sehr gelungene Feier“, gab die Trainerin glücklich zu Protokoll.

Ein besonderes Anliegen war ihr dabei der Dank an das Umfeld: „Wir bedanken uns bei allen, die uns auf diesem Wege unterstützt haben. Es lässt sich direkt einfacher spielen, wenn man weiß, wie viele Personen einem den Rücken stärken.“ Zum Abschluss richtete sie noch ein großes Lob an ihre Spielerinnen: „Und natürlich: Hut ab, Mädels, das schafft nicht jeder.“

Der Pokal kehrt an seinen alten Platz zurück

Die gewonnene Trophäe wird nun wieder dorthin gebracht, wo sie nach Meinung der Aldingerinnen auch hingehört. Der Pokal wandert nicht in eine neue Vitrine, sondern kehrt an einen altbekannten Ort der Vereinsgeschichte zurück. „Der Pokal wandert an seinen alten Platz ins Sportheim zurück. Dort können wir ihn bei jedem Besuch betrachten und an diese wunderschönen Stunden zurückerinnern“, blickte Anna-Lena Keller abschließend voraus.