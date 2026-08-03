„Das Ergebnis tut weh“ – TuS II rettet Remis in der Nachspielzeit Fußball Bezirksliga Süd von Rudi Stallein · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Viele gute Chancen vergaben Luis Plato (grünes Trikot) und der TuS Geretsried II und mussten sich beim SVN München mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. – Foto: Rudi Stallein

Aufsteiger Geretsried II hat beim SVN München erst in der Nachspielzeit den ersten Punkt in der Bezirksliga geholt. Coach Lukas Haustein zählte gefühlt mehr als ein Dutzend Hundertprozentige für sein Team.

Obwohl dem TuS Geretsried II in der Sonntagspartie beim SVN München noch in der Nachspielzeit der Treffer zum 2:2-Ausgleich gelungen ist, mochte sich beim Aufsteiger niemand über den ersten Zähler in der Bezirksliga freuen. „Wir müssen am Ende froh sein, weil wir so spät noch den Punkt gerettet haben. Aber dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, tut weh“, fasste Lukas Haustein die Geretsrieder Gefühlslage zusammen. Gefühlt mehr als ein Dutzend Hundertprozentige hatte der TuS-Coach für sein Team gezählt und ebenso viele Ecken, bei denen er es jedes Mal „lichterloh brennen“ sah im SVN-Strafraum. „Aber wir haben es einfach nicht geschafft, Tore zu schießen.“ Unvergleichlich effektiver waren da die Hausherren, die in der sechsten Minute unvermittelt in Führung gingen. Ein Eckball für die Gäste wurde von der Münchner Hintermannschaft in den Rückraum geklärt. Dort konnten sich die zwei zur Absicherung verbliebenen Geretsrieder nicht einigen, wer in den Zweikampf gehen sollte. Mit der Konsequenz, dass Kaan Cakir den Konter allein vor TuS-Torhüter Fabian Sturzu mit dem 1:0 abschloss. „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben“, haderte Haustein, „das müssen wir besser verteidigen.“