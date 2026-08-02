„Das Ergebnis tut weh“ – TuS II holt in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich

Viele gute Chancen vergaben Luis Plato (grünes Trikot) und der TuS Geretsried II und mussten sich beim SVN München mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. – Foto: Rudi Stallein

Aufsteiger Geretsried II hat beim SVN München erst in der Nachspielzeit den ersten Punkt in der Bezirksliga geholt. Coach Lukas Haustein zählte gefühlt mehr als ein Dutzend Hundertprozentige für sein Team.

Obwohl dem TuS Geretsried II in der Sonntagspartie beim SVN München noch in der Nachspielzeit der Treffer zum 2:2-Ausgleich gelungen ist, mochte sich beim Aufsteiger niemand über den ersten Zähler in der Bezirksliga freuen. „Wir müssen am Ende froh sein, weil wir so spät noch den Punkt gerettet haben. Aber dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, tut weh“, fasste Lukas Haustein die Geretsrieder Gefühlslage zusammen. Gefühlt mehr als ein Dutzend Hundertprozentige hatte der TuS-Coach für sein Team gezählt und ebenso viele Ecken, bei denen er es jedes Mal „lichterloh brennen“ sah im SVN-Strafraum. „Aber wir haben es einfach nicht geschafft, Tore zu schießen.“

Unvergleichlich effektiver waren da die Hausherren, die in der sechsten Minute unvermittelt in Führung gingen. Ein Eckball für die Gäste wurde von der Münchner Hintermannschaft in den Rückraum geklärt. Dort konnten sich die zwei zur Absicherung verbliebenen Geretsrieder nicht einigen, wer in den Zweikampf gehen sollte. Mit der Konsequenz, dass Kaan Cakir den Konter allein vor TuS-Torhüter Fabian Sturzu mit dem 1:0 abschloss. „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben“, haderte Haustein, „das müssen wir besser verteidigen.“

In der Folgezeit entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Die Gäste erspielten sich Chance um Chance, ließ es jedoch ebenso oft im Abschluss an der Präzision missen. Niko Karpouzidis trat den Ball aus guter Position gleich zwei Mal knapp daneben, Maximilian Lechner traf per Kopfball nur die Unterkante der Latte, von wo der Ball ins Feld zurücksprang, ehe er fünf Meter vor dem Tor eine Hereingabe nicht richtig traf. Wenn nicht ein Abwehrbein den Ball im letzten Moment auf der Linie klärte, parierte SVN-Torhüter Tolbert Owusu glänzend. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der nächste Schock für die Gäste, als Sean Onwubu per Kopfball ebenfalls die Unterkante der Latte traf, dieser Ball jedoch zur 2:0-Führung für den SVN hinter die Linie sprang.

„Wir hatten immer das Gefühl, das Ding noch ziehen zu können“, war TuS-Coach Haustein zu Beginn der zweiten Halbzeit zuversichtlich, dass sein Team ins Spiel zurückfinden würde. Zwar setzte Luis Plato das Abschlusspech zunächst fort, als er allein vor dem Tor an Owusu scheiterte. Dann verkürzte Thomas Schnaderbeck mit einem Strahl aus mehr als 20 Metern auf 1:2. Und weiter ging der Einbahnstraßenfußball – und leider auch der Chancenwucher. Am Ende war es in Person von Ifeanyi Ezeala bezeichnenderweise ein Münchner, der den Ball nach einem Geretsrieder Freistoß zum 2:2-Endstand ins eigene Tor beförderte.