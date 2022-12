"Das Ergebnis spiegelt überhaupt nicht den Spielverlauf wider" Oberliga Süd +++ SV Westerhausen geht in Auerbach trotz ansprechender Leistung leer aus

„Wäre, wäre Fahrradkette“, gab Lothar Matthäus vor etwas mehr als fünf Jahren eine seiner Fußballweisheiten preis. Und Deutschland lachte. Dabei wollte er doch nur was Kluges sagen. So wie SPD-Politiker Peer Steinbrück in einem Interview 2013, obwohl die von ihm verwendete Redewendung „Hätte, hätte Fahrradkette“ auch nicht seine Kreation ist. Hin wie her: Wäre der Elfer von Marcelo Franceschi in der 79. Minute reingegangen, hätte Oberligist Westerhausen ausgeglichen und so wohl etwas mitgebracht aus Auerbach.

„Wir haben nach Auerbachs drittem Treffer alles nach vorn geworfen und uns so noch das vierte Tor eingefangen“, erklärt Wagner, der noch nicht weiß, ob er in dieser Woche überhaupt halbwegs vernünftig trainieren kann. Im Moment sieht es laut Wagner eher nicht danach aus auf dem Wolfsberg. Vielleicht steht sogar das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den VFC Plauen auf der Kippe. „Da müssen wir aber erst sehen, wie sich das Ganze entwickelt“, so Wagner, der mit seiner Mannschaft, genau wie im Sommer, wieder nur eine kurze Pause zur Verfügung haben wird. Das letzte Punktspiel 2022 ist für den 17. Dezember in Bautzen angesetzt. Am 29. Januar 2023 geht es schon weiter um Punkte. Bleiben also, die Wintervorbereitung muss ja auch absolviert werden, drei Wochen zur Regeneration.

