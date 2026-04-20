„Das Ergebnis kotzt mich wirklich richtig an“, Hillerse siegt

– Foto: Lea Bindewald

Tabellenführer TSV Hillerse gewinnt deutlich mit 4:0 gegen VfB Fallersleben II. Doch das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nur bedingt wider: Die Gäste zeigen über weite Strecken eine engagierte Leistung, bleiben jedoch ohne Torerfolg.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste denkbar unglücklich. Bereits in der 11. Minute erzielte Moritz Sandte das 1:0. Cedric Wienhold, Trainer von VfB Fallersleben II, ärgerte sich im Nachgang über die Entstehung: „Klar, wir kriegen in der elften Minute das 1:0 mit der ersten richtigen Torchance von Hillerse, weil wir so ein bisschen Probleme hatten, den langen Ball einzuschätzen, sei es Abwehrkette, sei es Torwart.“

Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und fanden zunehmend Zugriff auf die Partie. „Die Jungs haben aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt und haben weiter gearbeitet. Ab der 20., 25. Minute waren wir die spielüberlegendere Mannschaft tatsächlich.“ Vor allem die taktische Ausrichtung griff: „Wir standen, wie schon angekündigt, etwas tiefer. Das hat Hillerse überhaupt nicht geschmeckt.“

Mit einer Fünferkette gelang es, die Stärken des Tabellenführers weitgehend zu neutralisieren. „Das hat sehr, sehr gut funktioniert.“ Fallersleben kam zu eigenen Möglichkeiten, ließ jedoch die nötige Konsequenz vermissen. „Wir hatten eine gute Torchance von Malek Ibrahim, wo er leider über den Ball tritt.“ Auch eine umstrittene Szene sorgte für Frust: „Wenn da nicht Abseits gepfiffen wird, dann bin ich mir relativ sicher, dass Kevin Schäfer das Ding zum 1:1 macht.“

Trotz des Rückstands überwog zur Pause die Zuversicht. „Wir hatten wirklich ein gutes Gefühl, obwohl wir zurücklagen.“

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Fallersleben zunächst an die starke Phase an, doch erneut schlug Hillerse eiskalt zu. In der 58. Minute erhöhte Dominik Dünow auf 2:0. „Da sehen wir wieder nicht so gut aus und Hillerse macht mit der zweiten großen Torchance das 2:0.“

Die Gäste stemmten sich weiter gegen die Niederlage. „Auch da kommt die Mannschaft dann super zurück und arbeitet weiter.“ Der Anschluss lag mehrfach in der Luft – unter anderem, als Maximilian Kübler die Latte traf. „Wir treffen sogar mit Maxi Kübler die Latte.“

Stattdessen entschied Hillerse die Partie endgültig. Tim Bach traf in der 73. Minute zum 3:0. „Da zeigt sich auch, warum sie dann Erster sind.“ In der Schlussminute erhöhte Luca Ehresmann auf 4:0, als bei den Gästen die Kräfte nachließen. „Dann kriegst du in der Schlussminute noch das 4:0, weil uns auch einfach mental die Frische gefehlt hat.“

Das deutliche Ergebnis hinterließ beim Gäste-Trainer gemischte Gefühle. „Das Ergebnis an sich kotzt mich wirklich richtig an.“ Gleichzeitig überwog der Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben unfassbar viel investiert, wir haben sehr viel Laufbereitschaft gezeigt, wir haben gearbeitet, geackert. Die Mannschaft hätte sich vom Einsatz her, von dem ganzen Spielverlauf, irgendwo ein Unentschieden verdient gehabt.“

Auch die grundsätzliche Entwicklung stimmt Wienhold positiv: „Wir wissen, dass wir es besser können. Haben wir gegen Isenbüttel gezeigt, haben wir auch gegen Hillerse gezeigt.“ Dennoch bleibt die Konstanz das zentrale Problem: „Wir bringen halt nicht immer von Woche zu Woche das Bild auf die Bühne, was wir brauchen.“

Während der TSV Hillerse mit nun 56 Punkten seine Tabellenführung behauptet, steckt VfB Fallersleben II mit 25 Zählern weiter im unteren Tabellendrittel.

Am kommenden Spieltag empfängt VfB Fallersleben II den Lupo Martini Wolfsburg II zum kleinen Derby. Wienhold blickt kämpferisch voraus: „Wir werden weiterhin alles geben für den Klassenerhalt.“ Der TSV Hillerse reist zeitgleich zum HSV Hankensbüttel und will seine Tabellenführung weiter festigen.