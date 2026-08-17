„Das Ergebnis konnten wir ungefährdet über die Zeit bringen“

„Das Spiel ist erwartet nicht einfach gewesen“, sagte FG-Spieler Paul Kubczak nach der Partie. Dennoch übernahm Vienenburg-Wiedelah von Beginn an die Kontrolle. „Das Spiel lief weitestgehend über uns.“

Nach 30 Minuten veränderte sich die Ausgangslage zusätzlich. Der Torwart des SV Innerstetal sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Vienenburg-Wiedelah hatte damit noch mehr Raum und eine numerische Überlegenheit, verlor nach Einschätzung von Paul Kubczak allerdings zunächst etwas die Konzentration.

Vor allem in der ersten halben Stunde erspielten sich die Gastgeber mehrere Möglichkeiten. „In den ersten 30 Minuten hatten wir auch viele wirklich gute Chancen, die uns aber kein Tor gebracht haben“, sagte Paul Kubczak. Der SV Innerstetal hielt die Partie damit zunächst trotz der Überlegenheit der Gastgeber offen.

„Ab diesem Zeitpunkt waren wir leider weniger konzentriert, unsere Angriffe konzentriert zu Ende zu spielen“, erklärte der FG-Spieler. Trotz der verpassten Möglichkeiten blieb Vienenburg-Wiedelah jedoch defensiv stabil.

„Am Ende haben wir defensiv sehr stabil gestanden. Der SVI kam zu keiner wirklichen Torchance über das gesamte Spiel. Unser Torwart hatte einen recht entspannten Sonntag“, sagte Paul Kubczak.

Offensiv mussten die Gastgeber dagegen bis in die Schlussphase warten. In der 73. Minute war es schließlich Lukas Markinas, der die Partie entschied. Der eingewechselte Angreifer traf zum 1:0 und wurde damit zum entscheidenden Joker.

Paul Kubczak sah den Treffer als verdiente Belohnung für den Auftritt seiner Mannschaft: „In der 73. Minute hat Joker Markinas uns zu Recht in Führung gebracht.“

Danach ließ Vienenburg-Wiedelah nichts mehr anbrennen. Die Gastgeber brachten die knappe Führung sicher über die Zeit und feierten damit einen 1:0-Erfolg. „Das Ergebnis konnten wir dann ungefährdet über die Zeit bringen“, bilanzierte Paul Kubczak.

Es war letztlich kein spektakulärer, aber ein kontrollierter Heimsieg. Vienenburg-Wiedelah bestimmte das Spiel, ließ Innerstetal über die gesamte Partie ohne wirkliche Torchance und fand nach mehreren vergebenen Möglichkeiten schließlich doch noch den Weg zum entscheidenden Treffer.