„Das Ergebnis ist sehr bitter“ - TSV Neuried gegen TSV Murnau lange ebenbürtig Neuried verliert bei Spitzenteam Murnau

Beim starken Aufsteiger TSV 1865 Murnau hält der TSV Neuried eine Halbzeit lang gut mit, steht aber am Ende erneut mit leeren Händen da. Die Neurieder haben damit die letzten vier Partien allesamt verloren und befinden sich weiter in der Krise.

Trotz zweimaliger Führung verlieren die Neurieder nach einem Leistungseinbruch im zweiten Durchgang mit 2:4 (2:2).

Neuried – Auf ein schönes, temporeiches Fußballspiel hatte Josip Hrgovic, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Neuried, vor dem Aufeinandertreffen mit dem TSV 1865 Murnau am Staffelsee gehofft. In dieser Hinsicht wurde er nicht enttäuscht, in der spektakulären Partie am Samstagnachmittag gab es sechs Tore zu sehen. Mit dem Ergebnis aber konnte Hrgovic mal wieder nicht zufrieden sein. Gastgeber Murnau setzte sich trotz zweimaligen Rückstands mit 4:2 (2:2) durch und eroberte damit Rang zwei, Neuried bleibt nach der vierten Niederlage in Folge im Tabellenkeller stecken.

„Das Ergebnis ist sehr bitter. In der ersten Halbzeit hatte man nicht das Gefühl, dass der Zweite gegen den 13. spielt“, sagte Hrgovic. „Aber leider sind nicht alle Spieler zurzeit in der körperlichen Verfassung, das Tempo über 90 Minuten mitzugehen. Deshalb stehen wir am Ende wieder mit null Punkten da.“ Im ersten Durchgang sah der Neurieder Übungsleiter sein Team mit dem starken Aufsteiger auf Augenhöhe, phasenweise sogar besser. Nach 18 Minuten traf Thomas Maier mit einem abgefälschten Schuss aus rund zwanzig Metern zum 1:0 für Neuried, beinahe im direkten Gegenzug kam Murnau durch Konstantin Ott zum Ausgleich. Mario Vrbica sorgte nach einem Angriff über rechts wieder für die Führung der Gäste (25.), die hielt aber erneut nicht lange: Murnaus Topstürmer Georg Kutter erzielte nur vier Minuten später das 2:2. „Die Gegentore waren wieder mal zu billig“, haderte der Neurieder Coach.

Neurieder Leistungsabfall nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann mit dem nächsten Nackenschlag. Schon kurz nach Wiederanpfiff erzielte Kutter seinen zweiten Treffer (47.), keine Viertelstunde später erhöhte er mit seinem dritten Tor auf 4:2 für Murnau (61.). „Leider haben wir in dieser Phase alles vermissen lassen, was wir davor gut gemacht hatten“, sagte Hrgovic. Diese Schwäche führte er auch auf mangelnde Fitness zurück. Viele Spieler hatten zuletzt mit Krankheiten oder Verletzungen zu kämpfen gehabt. Zwar fanden die Gäste wieder einigermaßen zurück ins Spiel, der Anschlusstreffer blieb ihnen jedoch verwehrt.