Das Ergebnis hilft beiden Teams aktuell nur wenig

Nach dem Unentschieden im Kellerduell zwischen dem SC Glandorf und SV Viktoria Gmhütte bleiben beide Mannschaften unter dem Strich.
In der ersten Halbzeit bei überwiegend Dauerregen kamen beide Mannschaften nur selten zu klaren Möglichkeiten. Der Pausenstand von 0:0 ging in Ordnung.
Kurz nach Wiederanpfiff gelang den Gästen durch Silas Schulte die Führung. Nur wenige Minuten später erzielte Samed Börekci nach feiner Vorarbeit von Hendrik Hörstkamp-Tovar der Ausgleichstreffer. In der rassigen Schlußphase hatte beide Team die Chanceb zum Siegtreffer, aber am Ende hatte aufgrund des intensiven Einsatzes keine Mannschaft eine Niederlage verdient.
Sein Tor reichte nicht ganz zum Sieg - Same Börekci- SC Glandorf – Foto: Fupa
Stimmen zum Spiel:
"In der ersten Halbzeit hat man bei beiden Mannschaften gesehen, dass keiner einen Fehler machen wollte. So ging es auch ohne einer großen Chance in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kamen wir sehr gut heraus und gingen in Führung. Leider sind wir dann in den "Verwaltungsmodus" gegangen und haben unnötig den Ausgleich kassiert. Leider fehlte uns wieder einmal im letzten Drittel die Durchschlagskraft und letztendlich hatte dann keiner den Sieg mehr verdient,“ lautet das Statement von Trainer Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte).
Wie geht es weiter?
Der SC Glandorf spielt am Sonntag 12.10.2025 um 15.00 Uhr beim SSC Dodesheide.
Viktoria Gmhütte erwartet bereits am kommenden Samstag 11.10.2025 um 16.00 Uhr Viktoria Gesmold.