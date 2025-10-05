Das Ergebnis hilft beiden Teams aktuell nur wenig

Nach dem Unentschieden im Kellerduell zwischen dem SC Glandorf und SV Viktoria Gmhütte bleiben beide Mannschaften unter dem Strich.

In der ersten Halbzeit bei überwiegend Dauerregen kamen beide Mannschaften nur selten zu klaren Möglichkeiten. Der Pausenstand von 0:0 ging in Ordnung.

Kurz nach Wiederanpfiff gelang den Gästen durch Silas Schulte die Führung. Nur wenige Minuten später erzielte Samed Börekci nach feiner Vorarbeit von Hendrik Hörstkamp-Tovar der Ausgleichstreffer. In der rassigen Schlußphase hatte beide Team die Chanceb zum Siegtreffer, aber am Ende hatte aufgrund des intensiven Einsatzes keine Mannschaft eine Niederlage verdient.