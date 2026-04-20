Der TSV Wipshausen, der mit 21 Punkten weiterhin auf Rang 13 steht, setzte von Beginn an auf eine defensive Ausrichtung. Trainer Andreas Laurer ließ seine Mannschaft tief stehen, um die Offensivstärke des Gegners zu neutralisieren.

Die Gastgeber stellten bereits früh die Weichen auf Sieg. Laschkowski brachte Wendezelle in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Kamp auf 2:0 (34.) und sorgte damit für den Endstand.

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen extrem spielstarken Gegner. Wir haben von Beginn an sehr tief gestanden, um dem Gegner keine Räume anzubieten. Leider haben wir dann trotzdem ein frühes Gegentor bekommen“, sagte Laurer nach der Partie.

Trotz des Rückstands zeigte Wipshausen eine engagierte Leistung. „Meine Mannschaft hat das sehr gut weggesteckt und mit Kampf und Leidenschaft dagegengehalten“, so Laurer weiter.

Das 2:0 fiel aus Sicht der Gäste unter unglücklichen Umständen. „Das 2:0 war ein glücklicher Treffer für Wendezelle, weil der Ball vom Pfosten an den Kopf unseres liegenden Torhüters ins Tor prallte“, erklärte Laurer. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wipshausen bemüht, den Anschluss herzustellen. Die beste Möglichkeit vergab Henrik Filbrandt, der eine aussichtsreiche Chance ungenutzt ließ.

Ergebnis entspricht dem Spielverlauf

Insgesamt kontrollierte Wendezelle die Begegnung über weite Strecken, ohne jedoch durchgehend zu dominieren. Wipshausen hielt kämpferisch dagegen, konnte sich offensiv aber zu selten entscheidend durchsetzen.

„Insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden und das Ergebnis geht völlig in Ordnung“, resümierte Laurer.

Während Wendezelle seine starke Saison fortsetzt und im Aufstiegsrennen weiter Druck ausübt, bleibt Wipshausen im unteren Tabellendrittel gefordert. Der Abstand zu den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt bleibt gering, sodass jeder Punkt in den verbleibenden Spielen an Bedeutung gewinnt.