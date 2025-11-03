„Das Ergebnis geht völlig in Ordnung“

Die Reserve des SSV Vorsfelde bleibt in der Bezirksliga Braunschweig 1 weiter an Spitzenreiter Hillerse dran. Gegen die SV Gifhorn gewann die Mannschaft von Trainer Patrick Klein am 13. Spieltag verdient mit 3:0 (1:0) und festigte damit den zweiten Tabellenplatz. Der Erfolg war jedoch härter erarbeitet, als es das klare Ergebnis vermuten lässt.

Nach dem Trainerwechsel bei der SV Gifhorn hatte Klein vor einer hochmotivierten Mannschaft gewarnt – und genau so kam es: Die Gäste begannen aggressiv, zweikampfstark und setzten den Favoriten früh unter Druck. „Nach so einem Trainerwechsel ist die ganze Mannschaft in der Regel hoch motiviert. Das hat man gemerkt – Gifhorn war griffig, aggressiv, und wir haben uns gerade in den ersten 20 Minuten extrem schwergetan“, analysierte Klein.

Die Anfangsphase war geprägt von vielen Ballverlusten und wenig Struktur im Spiel der Hausherren. Doch mit zunehmender Spieldauer fand Vorsfelde besser in die Partie. Standards brachten schließlich die Wende: Malte Istock traf in der 34. Minute per direktem Freistoß zur Führung. „Danach sind wir besser ins Spiel gekommen, hatten auch noch die Möglichkeit, kurz vor der Halbzeit das Zweite zu machen – das ist uns leider nicht gelungen“, so Klein weiter.

Nach dem Seitenwechsel kam Gifhorn stärker aus der Kabine. Der SSV verlor zeitweise den Zugriff, wirkte in dieser Phase etwas passiv. „Die ersten zehn, zwanzig Minuten nach der Pause gehörten klar Gifhorn. Sie haben viele zweite Bälle geholt und gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Aber im letzten Drittel hat ihnen dann die Konsequenz gefehlt“, erklärte Klein.

Ab der 65. Minute übernahm Vorsfelde wieder die Kontrolle und zeigte seine Offensivqualität: Erneut war es Istock, der nach einem sauber herausgespielten Angriff zum 2:0 traf (72.). In der Schlussphase sorgte Joker Moritz Herden (90.) mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung.

„Ich will nicht sagen, dass wir zwei oder drei Tore besser waren als Gifhorn, aber wir waren insgesamt die zielstrebigere Mannschaft. Wir hatten die klareren Tormöglichkeiten und sind am Ende absolut verdient als Sieger vom Platz gegangen. Das Ergebnis geht völlig in Ordnung.“

Mit dem zehnten Sieg im dreizehnten Spiel bleibt Vorsfelde II Spitzenreiter TSV Hillerse (29 Punkte) dicht auf den Fersen. Die SV Gifhorn hingegen steckt nach der dritten Niederlage in Folge weiter im Tabellenmittelfeld fest – zeigte aber über weite Strecken eine engagierte Leistung, auf die sich aufbauen lässt.