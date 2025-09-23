Das Ergebnis der Krisengespräche bei Türkspor Dortmund

Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund musste zuletzt klare Niederlagen einstecken. Insbesondere die zahlreichen Gegentore (19 in sieben Spielen) stechen ins Auge. Nach der 2:6-Klatsche gegen die SG Wattenscheid gab sich Coach Maximilian Borchmann, der Anfang des Jahres das Traineramt übernommen hatte , nachdenklich und brachte seinen eigenen Rücktritt ins Gespräch. Nach einem Krisengespräch am heutigen Dienstag wurde ihm nun jedoch der Rücken gestärkt. „Wir sind überzeugt, dass das Trainerteam das hinkriegt und vertrauen ihm", so TSD-Sportvorstand Ömer Kaya gegenüber der Lokalpresse " Ruhr Nachrichten ".

Borchmann hatte zuvor persönliche Konsequenzen angedeutet: "Ich bin gar nicht mehr entspannt. Ich muss mir auch mal Gedanken machen, ob die Mannschaft vielleicht einen anderen Impuls braucht. Ich muss mich einfach mal hinsetzen, überlegen, mich selber hinterfragen und dann eine ehrliche Analyse ziehen, ob das vielleicht auch an mir und der Spielausrichtung liegt. Es ist so, dass ich nicht an meinem Stuhl klebe. Es geht mir nicht um mich selbst. Wir als Trainerteam identifizieren uns extrem mit dem Verein."

Nachdem nun klar ist, dass der 34-Jährige weitermachen darf, gibt er sich kämpferisch: „Ich bin froh dass der Verein weiterhin an uns festhält - was nicht selbstverständlich ist. Unsere Aufgabe ist es jetzt, zusammen mit der Mannschaft den Bock umzustoßen, egal wie."