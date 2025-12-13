Dietmar Hirsch hatte einigen Grund, sich die Haare zu raufen. – Foto: IMAGO / Eibner

"Das Ergebnis ärgert uns" - MSV Duisburg verpasst Heimsieg Keinen Sieger gab es zwischen dem MSV Duisburg und Erzgebirge Aue. Das sagen die Trainer nach dem Abpfiff.

Mit einem Sieg im letzten Heimspiel ist es für den MSV Duisburg nichts geworden. Gegen Erzgebirge Aue reichte es letztlich nur zu einem torlosen Remis, wenngleich die Zebras mehr und bessere Chancen hatte. Nun steht noch das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln an, bei dem sich die Meidericher mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden wollen. Das sagen die Trainer Jens Härtel und Dietmar Hirsch nach dem Spiel.

Jens Härtel: "Es war schon ein sehr, sehr intensives Spiel gegen eine Mannschaft, die in ihrer Zweikampfführung und der Intensität gegen den Ball sehr gut war. Wir hatten es auch mit dem Platz und der Wucht in den ersten 20 Minuten arg zu tun, um irgendwie reinzukommen in das Spiel. Dann haben wir es schon darüber geschafft, hier und da mal für Entlastungen, für ein paar Ballbesitzphasen zu sorgen. Im Großen und Ganzen haben wir nicht ganz viel zugelassen. Natürlich hat der MSV auch in der ersten Halbzeit gute Möglichkeit gehabt. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie sich dann trotzdem gewehrt hat, dass sie gut verteidigt hat über das gesamte Spiel. Wir können mit dem Punkt gut leben, weil ich glaube, der MSV war schon die einen Tick bessere, dominantere Mannschaft war, die dann halt auch mehr Chancen hatte. Wir haben uns hier leidenschaftlich einen Punkt erkämpft haben und den nehmen wir jetzt auch nicht unverdient mit."