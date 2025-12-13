"Das Ergebnis ärgert uns" - MSV Duisburg verpasst Heimsieg

Mit einem Sieg im letzten Heimspiel ist es für den MSV Duisburg nichts geworden. Gegen Erzgebirge Aue reichte es letztlich nur zu einem torlosen Remis, wenngleich die Zebras mehr und bessere Chancen hatte. Nun steht noch das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln an, bei dem sich die Meidericher mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden wollen. Das sagen die Trainer Jens Härtel und Dietmar Hirsch nach dem Spiel.
Jens Härtel: "Es war schon ein sehr, sehr intensives Spiel gegen eine Mannschaft, die in ihrer Zweikampfführung und der Intensität gegen den Ball sehr gut war. Wir hatten es auch mit dem Platz und der Wucht in den ersten 20 Minuten arg zu tun, um irgendwie reinzukommen in das Spiel. Dann haben wir es schon darüber geschafft, hier und da mal für Entlastungen, für ein paar Ballbesitzphasen zu sorgen. Im Großen und Ganzen haben wir nicht ganz viel zugelassen. Natürlich hat der MSV auch in der ersten Halbzeit gute Möglichkeit gehabt.
Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie sich dann trotzdem gewehrt hat, dass sie gut verteidigt hat über das gesamte Spiel. Wir können mit dem Punkt gut leben, weil ich glaube, der MSV war schon die einen Tick bessere, dominantere Mannschaft war, die dann halt auch mehr Chancen hatte. Wir haben uns hier leidenschaftlich einen Punkt erkämpft haben und den nehmen wir jetzt auch nicht unverdient mit."
Dietmar Hirsch: "Also ich sehe es ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob der Punkt verdient ist oder nicht, da kann man darüber streiten. Ich glaube, man hat das ganze Spiel über gesehen, dass wir unbedingt gewinnen wollten bis zum Schluss. Ich finde, wir hatten die viel besseren Chancen in der ersten Halbzeit. Der Kopfball von Conor Noß war eine hundertprozentige Torchance. Die Torchance von Flo Krüger, die der Torwart an den Pfosten lenkt, war eine hundertprozentige Torchance. In der zweiten Halbzeit haben wir auch viel aufs Tor gespielt. Zum Schluss alles nach vorne geworfen. Es war auch ein Zeichen, dass wir unbedingt gewinnen wollten, dass wir mit Andy Visser noch einen zweiten Stürmer eingewechselt haben, einen großen Stürmer.
Das Ergebnis ärgert uns, weil wir einfach, finde ich, den Sieg mehr verdient gehabt hätten und mehr investiert haben. Aber die Leistung, dieser Wille, das Spiel unbedingt zu gewinnen, macht mich als Trainer extrem stolz. Wir werden jetzt im letzten Spiel nochmal alles raushauen, alles, was wir haben, investieren, um erfolgreich zu sein."
MSV Duisburg – FC Erzgebirge Aue 0:0
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun (60. Mert Göckan), Rasim Bulic, Conor Noß (81. Andy Visser), Christian Viet (76. Jesse Tugbenyo), Patrick Sussek, Maximilian Dittgen (60. Steffen Meuer), Florian Krüger (60. Thilo Töpken) - Trainer: Dietmar Hirsch
FC Erzgebirge Aue: Louis Lord, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Eric Uhlmann (88. Luan Simnica), Tristan Zobel, Moritz Seiffert (87. Jamilu Collins), Erik Majetschak, Boris Tashchy (80. Julian Günther-Schmidt), Marvin Stefaniak, Mika Clausen (68. Maximilian Schmid), Jannic Ehlers - Trainer: Jens Härtel
Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 18508
Tore: keine Tore