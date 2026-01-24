Das Erfolgsrezept des Trainerduos beim VfL Biedenkopf

Biedenkopf. Ein Trainer auf dem Feld und einer auf der Bank. Oder gleich zwei Trainer auf dem Feld. Mitunter auch nur ein Coach, entweder auf dem Feld oder auf der Bank. Bei Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf hat man einen anderen, eher ungewöhnlichen Weg, gewählt. Mit Eduard Klaus und Marko Rujevic-Weber teilt sich ein absolut gleichberechtigtes Trainerduo auf der Bank die Aufgaben. Genauer gesagt seit dem 1. Juli letzten Jahres und zudem nach kürzlich erfolgter Verlängerung per Handschlag (wir berichteten) sogar bis 30. Juni 2027. Welche Erfahrungen haben die beiden Coaches und die Klubführung in dieser Konstellation gemacht?