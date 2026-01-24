 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ligabericht
Eduard Klaus (li.) und Marko Rujevic Weber sind seit einem halben Jahr verantwortlich für das Gruppenligateam des VfL Biedenkopf. © Maaß, Rainer
Das Erfolgsrezept des Trainerduos beim VfL Biedenkopf

Teaser GL GI/MR: +++ Zwei gleichberechtigte Trainer wollen den Fußball-Gruppenligisten VfL Biedenkopf in die Verbandsliga führen. So ticken Eduard Klaus und Marko Rujevic-Weber +++

Biedenkopf. Ein Trainer auf dem Feld und einer auf der Bank. Oder gleich zwei Trainer auf dem Feld. Mitunter auch nur ein Coach, entweder auf dem Feld oder auf der Bank. Bei Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf hat man einen anderen, eher ungewöhnlichen Weg, gewählt. Mit Eduard Klaus und Marko Rujevic-Weber teilt sich ein absolut gleichberechtigtes Trainerduo auf der Bank die Aufgaben. Genauer gesagt seit dem 1. Juli letzten Jahres und zudem nach kürzlich erfolgter Verlängerung per Handschlag (wir berichteten) sogar bis 30. Juni 2027. Welche Erfahrungen haben die beiden Coaches und die Klubführung in dieser Konstellation gemacht?

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

