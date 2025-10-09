Das Erfolgsrezept des SV Büchelberg

Die Defensive ist mit sechs Gegentoren in zehn Partien das Prunkstück der Mannschaft. „Und vorne treffen wir eigentlich immer irgendwie“, sagt Kevin Apfel, der selbst schon fünf Tore vor seiner Verletzung erzielen konnte. Wie sein Sportvorstand nennt auch Apfel den „enormen Zusammenhalt“ in Team und Verein insgesamt als Erfolgsrezept. Dass es diesmal womöglich ohne Relegation, also als Meister, in eine höhere Liga geht, macht er auch an der Qualität in der Landesliga fest: „Die ist nochmal gestiegen. Während wir aber bislang gut durch Topspiele wie gegen Grünstadt, Offenbach und Weisenau gekommen sind, nehmen sich die anderen Teams die Punkte gegenseitig weg.“

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr VfR Wormatia Worms U21 VfR Wormatia Worms U21 II SV 1950 Büchelberg Büchelberg 15:00 PUSH