Allgemeines
Lucas Pascal Palau punktete mit dem SV Büchelberg auch im Spitzenspiel vor einem Monat gegen die SVW Mainz dreichfach, hier mit Leon Nauth (rechts).
Lucas Pascal Palau punktete mit dem SV Büchelberg auch im Spitzenspiel vor einem Monat gegen die SVW Mainz dreichfach, hier mit Leon Nauth (rechts). – Foto: Kristina Schäfer - Archi

Das Erfolgsrezept des SV Büchelberg

Was macht den Spitzenreiter der Landesliga Ost so stark? Die Fußballer aus dem Südosten haben eine erstaunliche Tradition +++ Qualitätssteigerung trotz zweifachem Scheitern in der Aufstiegsrelegation in Folge

Wörth. Zweimal in Folge ist der SV Büchelberg in der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga gescheitert. Erst deutlich gegen den SC Hauenstein, in der letzten Saison dann denkbar knapp gegen TuS Hohenecken. Niederlagen, die schmerzen und nicht selten mit viel personellen Wechseln in der Folge verbunden sind. Nicht so im kleinsten Ortsbezirk von Wörth. Vorstand und Trainerteam haben stets die Ruhe behalten, einfach weitergemacht, Verbesserungen angestrebt. Aktuell steht Büchelberg ungeschlagen an der Tabellenspitze der Landesliga Ost. Das formulierte Saisonziel: Aufstieg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Von einem ganz besonderen Zusammenhalt im Verein ist schnell mal geschrieben. Beim SV Büchelberg scheint das womöglich etwas mehr zuzutreffen als es in der Regel üblich ist. Sportvorstand Jürgen Friedmann berichtet von vielen gemeinsamen Aktionen im Verein, gemeinsam gestemmten und gefeierten Festen wie dem Tanz in den Mai, dem Oktoberfest oder der Weihnachtsfeier. „Es gibt hier weder eine Kneipe noch ein Restaurant im Ort“, berichtet Friedmann, weshalb das Vereinsheim des SV in vielerlei Hinsicht ein Dorftreffpunkt sei.

Internationale Küche

Das Highlight: Jeden Donnerstag wird dort gemeinsam gekocht und gegessen. Was nicht nur die erste Mannschaft mit einschließt, auch die anderen Kicker, Fans, Senioren und der Vorstand sind beteiligt. Eine digitale Nachricht ermittelt die Nachfrage, dann gibt' je nach Motto und den sich beteiligenden Hilfsköchen – stets angeleitet von zwei routinierten Köchinnen – mal türkisch, mal ein halbes Hähnchen, mal Kost vom Balkan. Friedrich: „Mit wem isst man denn zusammen? Mit seiner Familie. Das vermitteln wir auch den Spielern. Wir essen, feiern und leiden nach Niederlagen zusammen.“

Diese Bindung zum Verein ist ein Teil des Erfolgs, die spielerische Qualität des Landesliga-Kaders sicher ein weiterer. Angeleitet von den beiden derzeit verletzten Spielertrainern Kevin Apfel (33) und Lars Oeßwein (27), neu vom Drittligisten Alemannia Aachen in die Südpfalz gekommen, dominiert der SV bislang jedes Spiel. Die Achse aus Torwart Malcolm Little, Innenverteidiger Jean Dheurle, Mittelfeld-Ass Kazuaki Nishinka und dem pfeilschnellen Yannick Schneider im Sturm trägt zu einer enormen Spielkontrolle bei.

Qualität in der Landesliga nochmals gestiegen

Die Defensive ist mit sechs Gegentoren in zehn Partien das Prunkstück der Mannschaft. „Und vorne treffen wir eigentlich immer irgendwie“, sagt Kevin Apfel, der selbst schon fünf Tore vor seiner Verletzung erzielen konnte. Wie sein Sportvorstand nennt auch Apfel den „enormen Zusammenhalt“ in Team und Verein insgesamt als Erfolgsrezept. Dass es diesmal womöglich ohne Relegation, also als Meister, in eine höhere Liga geht, macht er auch an der Qualität in der Landesliga fest: „Die ist nochmal gestiegen. Während wir aber bislang gut durch Topspiele wie gegen Grünstadt, Offenbach und Weisenau gekommen sind, nehmen sich die anderen Teams die Punkte gegenseitig weg.“

Am Sonntag reisen die Südpfälzer mit breiter Brust zur Reserve der Wormatia. „Kein einfaches Spiel“, weiß Apfel doch vorher nie, wer da von Björn Weisenborn aufs Feld geschickt werden wird. Die Favoritenrolle kann er dennoch nicht von sich weisen, was mitunter auch an den höheren Erfahrungswerten seiner Spieler liegt. Kommenden Mittwoch fühlt dem SV dann der Oberligist TSV Gau-Odernheim auf den Zahn - im Verbandspokal.

