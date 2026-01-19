Das Erfolgsgespann des FC Stätzling wird gesprengt

Seit der E-Jugend ist Loris Horn dem FC Stätzling verbunden, die längste Zeit als aktiver Spieler und aktuell als Trainer der Landesliga-Truppe. Gemeinsam mit Raffael Semke bildet er seit dem Spätsommer 2024 ein Erfolgsduo, das die Friedberger Vorstädter in die Landesliga führte. Das wird allerdings im Sommer gesprengt, denn dann scheidet Horn aus.

Für den 33-Jährigen war die Entscheidung nicht einfach. Doch Horn ist beruflich stark eingespannt, ist Familienvater und ein Bauprojekt muss auch noch geschultert werden. Deshalb hat er sich entschieden, ab dem Sommer einen Schnitt zu machen. Wobei Horn betont, dass es kein Abschied für immer vom FC Stätzling sein wird - und er zudem Fan der als Neuling so erfolgreichen Mannschaft bleiben wird.

Wer künftig an der Seite von Raffael Semke mit der Mannschaft arbeitet, darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Klar ist nur, dass die vakante Stelle wieder besetzt werden soll. Abteilungsleiter Manfred Endraß verkündet zudem, dass alle Leistungsträger über den Sommer hinaus beim FC Stätzling bleiben werden. In der Winterpause hat Felix Mayer ein Abwehrtalent dem FCS angeschlossen. Zuletzt lief der 19-Jähirge für den FC Memmingen II auf.