Das erfolgreiche Borussia-Kleeblatt aus dem Gelderland

Gelderland-Power bei Borussia Mönchengladbach: Fioa Itgenshorst (oben links), Mia Giesen (oben rechts), Greta Oerding (unten links) und Ina-Sophie Gossens (unten rechts). – Foto: borussia.de

Vor einer beeindruckenden Kulisse im Hamburger Volkspark-Stadion auf dem Platz stehen – davon können die allermeisten Fußballer nur träumen. Zwei Schülerinnen vom Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasium sind in diesem Jahr bereits in den Genuss dieses unvergesslichen Erlebnisses gekommen. Im Viertelfinale um den DFB-Pokal der Frauen verlor Borussia Mönchengladbach am 12. Februar vor mehr als 16.000 Zuschauern mit 0:2 beim Zweitliga-Rivalen Hamburger SV. In der zweiten Halbzeit kamen Fiona Itgenshorst aus Nieukerk und Mia Giesen aus Sevelen ins Spiel.

Auch für die U17 des DFB aktiv Beide sind 16 Jahre jung und stehen am Anfang einer bereits sehr erfolgreichen Laufbahn. Die Teenager gehören eigentlich zum Kader der U19-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach, kommen aber wegen ihrer Qualitäten auf dem Spielfeld bereits regelmäßig in der Zweiten Liga zum Einsatz. Und nicht nur das. Fiona Itgenshorst hat bereits international auf sich aufmerksam gemacht. Insgesamt neun Mal führte die Nieukerkerin die Deutsche U 15-Juniorinnen-Nationalmannschaft als Kapitänin aufs Spielfeld. Im vergangenen Jahr trug sie das Trikot mit dem Bundesadler für die U 16-Auswahl. Inzwischen hat die Schülerin einen Stammplatz in der von Melanie Behringer trainierten deutschen U 17-Mannschaft. Gerade erst gehörte sie auf dem DFB-Campus in Frankfurt in den Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft gegen den Kosovo (10:0), Dänemark (0:1) und Österreich (0:0) jeweils zur Startelf. Unter dem Strich sprang nur Gruppenplatz drei heraus – die Titelkämpfe, die im Mai auf den Färöer Inseln ausgetragen werden, finden diesmal ohne deutsche Beteiligung statt.