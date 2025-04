Das Engagement stimmt...

Für die Mannschaft des VfB 09 Pößneck war bereits vor dem Spiel klar, dass in den kommenden Wochen sieben „Endspiele“ auf sie warten würden. Entsprechend eingeschworen und motiviert starteten sie in die Partie gegen den Favoriten und Tabellendritten aus Kahla.

Zwar hatte Pößneck in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch keine klaren Torchancen kreieren. Kahla hingegen nutzte früh einen Fehler im Aufbauspiel der 09er eiskalt aus: P. Rauscher setzte sich energisch im Strafraum durch, scheiterte jedoch an Torhüter L. Wohlfahrt. Pößneck ließ sich davon nicht entmutigen und suchte weiterhin mit tiefen Bällen hinter die Abwehrkette die auffälligen M. Jäger und D. Bursuc. In der 30. Minute erhielten die Blau-Gelben einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen, der nicht verwandelt wurde. Kurz vor der Halbzeit kam Kahla noch einmal gefährlich zum Abschluss, doch erneut zeichnete sich L. Wohlfahrt aus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kahla den Druck spürbar und drängte auf die Führung. Die Offensive der Gastgeber stellte die Defensive der Blau-Gelben zunehmend vor Probleme. Zwei Lattentreffer und weitere Paraden von L. Wohlfahrt verhinderten den Rückstand. Die größte Chance des Spiels hatten jedoch die 09er als F. Häußler völlig frei im Strafraum stand. In der 61. Minute dann die Führung für Kahla: Nach einer Kombination über die linke Seite drang ein Spieler der Hausherren in den Strafraum ein und schloss aus halblinker Position ab. L. Wohlfahrt konnte den ersten Versuch noch parieren. Beim Abpraller war jedoch P. Rauscher zur Stelle und traf zur Führung. Pößneck warf anschließend alles nach vorne, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen mehr herausspielen. In der 84. Minute machte Kahla mit einem gut ausgespielten Konter das 2:0 perfekt. Kurz vor Schluss bekam Kahla noch einen Elfmeter zugesprochen. Doch auch vom Punkt parierte L. Wohlfahrt den Versuch von P. Rauscher. Unterm Strich zeigte Pößneck eine engagierte Leistung, ließ jedoch erneut die notwendige Effizienz vor dem Tor vermissen. In der kommenden Woche wartet das nächste wichtige Spiel gegen Bad Berka, bei dem unbedingt Punkte eingefahren werden müssen.