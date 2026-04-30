Das Endspiel der beiden Favoritenschrecke

Die SG Breitenberg / Sonnen fiebert dem Pokalfinale entgegen – Foto: Robert Geisler

Auf der Sportanlage des SV Aicha vorm Wald steigt am Maifeiertag (Anstoß: 16 Uhr) das Pokalfinale des Fußballkreis Ost. Neben der vom Hauptsponsor LOTTO Bayern zur Verfügung gestellten Siegesprämie von 1.000 Euro geht es um einen Startplatz für die 1. Hauptrunde des BFV-Totopokals, in dem auf die Kreissieger namhafte Gegner wie der TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04 oder Jahn Regensburg warten. Beide Mannschaften sorgten auf ihrem Weg ins Endspiel für reichlich Furore. Kreisklassen-Primus SG Breitenberg / Sonnen schaltete im Herbst Titelverteidiger TSV Karpfham und im Halbfinale Landesliga-Anwärter SpVgg GW Deggendorf aus. Beide Duelle konnte die Wandl-Truppe im Elfmeterschießen für sich entscheiden. Kreisligist Haibach machte sich ebenfalls als Favoritenschreck einen Namen. Die Truppe von Ex-Bayernligakicker Markus Rainer behielt gegen die beiden Bezirksliga-Topteams SV Türk Gücü Straubing und SpVgg Ruhmannsfelden jeweils die Oberhand. Man darf gespannt sein, wer in diesem Aufeinandertreffen das Spielfeld als Sieger verlassen wird.











Markus Rainer (Trainer SV Haibach): "In der Liga läuft es für uns derzeit sehr zäh, umso größer ist die Vorfreude auf das Pokalfinale. Wir reisen mit einem Doppeldecker-Bus an. uns werden vermutlich insgesamt weit mehr als 100 Zuschauer in Aicha unterstützen. Den Gegner können wir nur sehr schwer einschätzen, wenngleich ich mir ein paar Infos eingeholt habe. Wir stellen uns auf ein Duell auf Augenhöhe ein, das wir natürlich für uns entscheiden wollen. Dafür brauchen wir aber eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Wochen."



Personalien: Schwer wiegt vor allem der Ausfall von Torjäger Stephan Mühlbauer, der schon seit längerer Zeit außer Gefecht ist. "Er fehlt an allen Ecken und Ende", klagt Markus Rainer.









Tobias Krottenthaler (Sportlicher Leiter SG Breitenberg / Sonnen): "Haibach ist für uns schwer einzuschätzen. Alleine die Tatsache, dass unser Gegner eine Klasse höher spielen, macht ihn aber zum Favoriten. Wir können befreit aufspielen, denn für uns ist die Finalteilnahme schon ein Riesenerfolg. Unsere Spieler haben sich dieses Highlight auch redlich verdient, wenn man unter anderem einen Top-Bezirksligisten wie Deggendorf ausschaltet. Wenn man im Finale steht und soweit gekommen ist, will man natürlich auch gewinnen, aber unsere Jungs können ohne Druck aufspielen und sollen das Spiel einfach genießen. Was uns besonders freut, ist die Unterstützung unserer Fans, die uns schon die ganzen Saison begleiten. Wir reisen mit drei Fan-Bussen an. Ein großes Kompliment an dieser Stelle an unsere treuen Zuschauer."



Personalien: Mit Ausnahme von Langzeitausfall Niclas Holzinger sind alle Mann an Bord.



