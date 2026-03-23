Das Ende einer langen Erfolgsserie

Im ersten Durchgang agierten beide Mannschaften noch mit angezogener Handbremse. Es stand gerade für die Gastgeber viel auf dem Spiel, und man wusste um die gegnerische Qualität. Aufseiten der Trierer „Zwoten“ sorgte Inza Yere für eine Großchance, als er im Eins-gegen-eins an SG-Torwart Dennis Koziol scheiterte (8.). Die Hausherren kamen durch Simon Reetz zu einem gefährlichen Distanzschuss (19.). Mehr ließen die aufmerksamen Defensivreihen zunächst nicht zu. Bei Trier II wirkte unter anderem auch der zuletzt suspendierte Regionalligaspieler Mirko Schuster mit.
Nach dem Seitenwechsel sorgte der pfeilschnelle Yere über links für Gefahr. Der quirlige 18-Jährige marschierte nach einem Konter auf der linken Außenbahn. Schneifel-Torwart Koziol eilte aus seinem Tor, seine Hereingabe wurde noch zur Ecke geblockt (54.). Nur drei Minuten später fuhren die Gäste den nächsten Konter. Vincent Boesen bekam den Ball perfekt in den Lauf gespielt. Seinen präzisen Abschluss aus zwölf Metern konnte Koziol nur noch mit den Händen in die Tormaschen ablenken – 0:1.