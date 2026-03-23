Das Ende einer langen Erfolgsserie

Schneifel-Trainer Stephan Simon bilanzierte: „Es war eine sehr intensive und umkämpfte Partie. Leider ist unsere Serie von 23 ungeschlagenen Spielen gerissen. Gegen eine gut gestaffelte Trierer Verteidigung haben wir uns schwergetan und wenig Chancen herausgespielt. An deren Defensive haben wir uns die Zähne ausgebissen. Von den Feldvorteilen her habe ich uns im zweiten Durchgang vorne gesehen. Philipp Bauer hat der Unparteiische ein Topspiel am nächsten Wochenende geklaut. Philipp wurde gefoult, fällt zu Boden und dabei in einen Trierer rein. Das ist keine Gelbe Karte.“