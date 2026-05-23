Das Ende einer „Horrorsaison“ Kreisliga B 13: Warum es bei der SG Burbach in der ablaufenden Saison nicht lief, und was Hoffnung auf eine bessere kommende Runde macht, verrät die rechte Hand von Trainer Thomas Schon. von Lutz Schinköth · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Dirk Höffler assistiert Thomas Schon bereits seit rund sieben Jahren. – Foto: Alfred Mehles

So gar nicht zufrieden sind sie beim B13-Ligisten aus Burbach, Schönecken, Lasel und Feuerscheid mit der ablaufenden Saison: Einen Spieltag vor Schluss rangiert das Team von Trainer Thomas Schon und seines Assistenten Dirk Höffler mit 26 Punkten nur auf Platz neun. „Thomas und ich haben noch nie so eine Saison erlebt mit einer solchen Verletztenmisere. Acht Langzeitausfälle und zuletzt elf Spieler, die ausgefallen sind, haben uns nie in unseren gewohnten Rhythmus kommen lassen. Eigentlich wollten wir auf einem gesicherten Mittelfeldplatz stehen und nicht in den Abstiegskampf geraten. Es war eine Horrorsaison“, bilanziert Höffler und zählt die Langzeitausfälle auf: Janik Trappen, Daniel Thielen, Felix Diesch (alle Kreuzbandriss), Luca Lenerz (Sprunggelenk- und Wadenbeinbruch), Dominik Schmitz (Kreuzbandanriss), Jannik Franzen (Meniskusriss), Andreas Meyer, Patrick Milbers, Joshua Esch (laborieren alle an Knieproblemen) und Torwart-Routinier Frank Weyandt (hat sich vor drei Wochen den Finger ausgekugelt). Hinzu kommt Tobias Baumgart, der beruflich oft im fernen Lübeck tätig ist.

Trotz dieser ellenlangen Liste lobt Höffler den Zusammenhalt in der Mannschaft: „Gemessen an den vielen Ausfällen war die Trainingsbeteiligung ganz ordentlich. Das ist ein eingeschworener Haufen. So konnten wir die Rückschläge einigermaßen gut wegstecken und relativ früh den Klassenerhalt sichern.“ Wie der 46-Jährige durchblicken lässt, seien die Verletzten immer nah an der Mannschaft dran gewesen. „Sie waren bei der Weihnachtsfeier, an Karneval und anderen Veranstaltungen der SG eingeladen und haben die Mannschaft als Zuschauer unterstützt.“ Auch die A-Jugendlichen seien gut integriert und hätten dem Team weitergeholfen. Noch in der Hinrunde stellte Burbach hinter dem späteren Meister SG Echtersbach die zweitbeste Defensive der Liga. „Durch die Verletzungen von Jannik Franzen, Janik Trappen und Felix Diesch hat uns allerdings etwas die Durchschlagskraft gefehlt“, gesteht Höffler, der bereits seit sieben Jahren gemeinsam mit Thomas Schon arbeitet. Zuvor als Betreuer und Torwarttrainer tätig, war Höffler bereits bei der SG Watzerath mit ihm unterwegs. „Wir werden auch in der nächsten Saison als Trainerteam zusammen weitermachen“, sagt Höffler.

Der heute 48-jährige Schon war nach seiner Zeit als Coach bei der SG Kyllburg (in der Rheinland- und Bezirksliga) und in Lünebach 2023 nach Burbach gekommen. Seitdem sind sie im Trainerteam unzertrennlich. Ab der Sommervorbereitung soll Stammkeeper Weyandt wieder eingreifen. Der Schlussmann wird dann 40 Jahre alt und soll dann seinen jetzigen Stellvertreter Dominik Zahnen mittelfristig zur Nummer eins aufbauen. Zahnen stand in den drei vergangenen Spielen zwischen den Pfosten und ist nach Angaben des Co-Trainers zu einem sicheren Rückhalt geworden. Zur neuen Saison rücken mit Alexander Schmidt, Henrik Scholz (beide schon mit Einsätzen in der laufenden Saison), Ruben Alff und Jeremy Wagner vier A-Jugendspieler auf. Für die Youngster Jonah Lenerz und Paul Stellmes führt der Weg indes von der JSG Westeifel zum Rheinlandligisten SG Schneifel. „Es spricht für unsere Jugendspielgemeinschaft, wenn zwei Talente den Sprung in die Rheinlandliga schaffen“, lobt Höffler die gute Nachwuchsarbeit.