Das Ende der Serie - Platten unterliegt SV Dreis mit 0:2

Nach drei ungeschlagenen Spielen musste der TuS Platten wieder eine Niederlage hinnehmen. Im Heimspiel gegen den SV Dreis stand es am Ende 0:2.
Das Spiel begann wegen einem medizinischen Notfall im Spiel unserer zweiten Mannschaft mit 30 Minuten Verzögerung. Zunächst gedachten wir in einer Schweigeminute unserem verstorbenen Mitglied Helmut Zimmer.
Platten war dann aber die Mannschaft die zunächst besser ins Spiel kam. Görgen nach neun Minuten mit einem ersten Abschluss aus 6 Metern, gehalten. Die anschließende Ecke führt zu einer Direktabnahme von Heckenthaler, auch gehalten durch Hönisch. Die erste Chance der Gäste nach gut einer Viertelstunde. Kohl versucht es für Dreis vom Strafraumeck, aber nur ans Außennetz. Platten zeigte sich insbesondere bei Standardsituationen gefährlich. So zum Beispiel mit einem Freistoß durch Semanyshyn (36. Minute) oder nach einem Eckball in der 41. Minute, als der anschließende Kopfball von Schlöder nur knapp neben das Tor ging. In Führung gingen indes noch vor der Pause die Gäste. Vaudlet nimmt den Ball aus 18 Metern direkt. Verdeckte Sicht für Dietrich, der Ball senkt sich über ihn ins Netz. Denkbar ungünstiger Zeitpunkt wie es immer im Fußballjargon heißt.
Auch in der zweiten Hälfte glänzte das Spiel nicht mit einer Masse an Chancen. 59. Minute, Semanyshyn zieht zum Tor, aber gehalten. Quasi im Gegenzug der Angriff der Gäste, Dreis setzt sich auf der Außenbahn durch, die Flanke köpft Vaudlet aus kurzer Distanz zum 0:2 ein. Dietrich bewahrte uns nach 69 Minuten mit starker Fußabwehr vor einem höheren Rückstand, auf der anderen Seite wird ein Schußversuch von Güth gerade noch geblockt. Die Schlussoffensive von Platten blieb leider aus. Steinbach versuchte es nochmal mit einem Abschluss, wieder gehalten von Hönisch (85.).
Am kommenden Wochenende geht es für unsere Mannschaft nach Hupperath zum Auswärtsspiel gegen die SpVgg Minderlittgen/Hupperath.
TuS 1919 Platten – SV Dreis 0:2
TuS 1919 Platten: Julien Dietrich, Christian Heckenthaler, Marvin Schlöder, Oleksandr Rozhko, Hajk Melkonjan, Fynn Simon, Justin Steinbach (88. Vladyslav Lasiak), Dmytro Shuklin (46. Joel Neumann Morbach), Vasyl Semanyshyn (72. Sinan Kopp), Niclas Görgen, Aleksandr Shuklin (72. Aleksandr Skarina)
SV Dreis: Johannes Hönisch, Andre Pelm (75. Dominik Braband), Julian Thinnes, Marc Pelm (79. Almedin Kadric), Umar Dauda, Maximilian Kohl, Jakub Zander (46. Iwu Chukwuemeka), Jonas Vaudlet, Vinzenz Scherer (46. Matthias Lehnertz), Yonier Gaviria Bustos, Alexey Grinberg (73. Jan Schumacher) - Trainer: Murad Aboul-Rakti
Zuschauer: 110 Schiedsrichter: Dominic Röper
Tore: 0:1 Jonas Vaudlet (45.+1), 0:2 Jonas Vaudlet (58.)