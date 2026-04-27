Das Ende der Serie - Platten unterliegt SV Dreis mit 0:2

Platten war dann aber die Mannschaft die zunächst besser ins Spiel kam. Görgen nach neun Minuten mit einem ersten Abschluss aus 6 Metern, gehalten. Die anschließende Ecke führt zu einer Direktabnahme von Heckenthaler, auch gehalten durch Hönisch. Die erste Chance der Gäste nach gut einer Viertelstunde. Kohl versucht es für Dreis vom Strafraumeck, aber nur ans Außennetz. Platten zeigte sich insbesondere bei Standardsituationen gefährlich. So zum Beispiel mit einem Freistoß durch Semanyshyn (36. Minute) oder nach einem Eckball in der 41. Minute, als der anschließende Kopfball von Schlöder nur knapp neben das Tor ging. In Führung gingen indes noch vor der Pause die Gäste. Vaudlet nimmt den Ball aus 18 Metern direkt. Verdeckte Sicht für Dietrich, der Ball senkt sich über ihn ins Netz. Denkbar ungünstiger Zeitpunkt wie es immer im Fußballjargon heißt.

Auch in der zweiten Hälfte glänzte das Spiel nicht mit einer Masse an Chancen. 59. Minute, Semanyshyn zieht zum Tor, aber gehalten. Quasi im Gegenzug der Angriff der Gäste, Dreis setzt sich auf der Außenbahn durch, die Flanke köpft Vaudlet aus kurzer Distanz zum 0:2 ein. Dietrich bewahrte uns nach 69 Minuten mit starker Fußabwehr vor einem höheren Rückstand, auf der anderen Seite wird ein Schußversuch von Güth gerade noch geblockt. Die Schlussoffensive von Platten blieb leider aus. Steinbach versuchte es nochmal mit einem Abschluss, wieder gehalten von Hönisch (85.).