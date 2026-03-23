Das Ende der »Schwiegersöhne«: 1. FC Schwabsburg greift neu an Mit Siegen gegen die Top drei sorgt der 1. FC Schwabsburg für Aufsehen im Aufstiegsrennen der A-Klasse Mainz-Bingen +++ Dahinter steckt eine klare Ansage des Trainerteams von Franziska Donauer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Schwabsburger haben sich entwickelt und fingen unter anderem den Ausfall von Justin McCoy (hier am Ball gegen den FV Budenheim) auf. – Foto: Sina Fabienne Wölfle

Schwabsburg. „Wir haben so viele gute Fußballer, aber auch so faule Jungs.“ Wie unzufrieden das Trainerteam beim 1. FC Schwabsburg im Winter war, wird schnell klar, wenn man mit Coach Dennis Bingenheimer spricht. Doch eine klare Ansprache in der Vorbereitung zeigt Früchte: Die Mannschaft greift im Aufstiegsrennen der A-Klasse Mainz-Bingen derzeit neu an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. 5:2 gegen den FC Aksu, 4:3 gegen die SG Basara/Moguntia 1896 II, 1:0 gegen den FV Budenheim. Zu Beginn der Restrunde traf Schwabsburg auf die Top drei der Liga – und blieb ohne Punktverlust. Zwischendurch gab es ein 2:2 gegen den TV 1817 Mainz. Im Nachhinein ist Bingenheimer sich sicher: Seine Ansage kam zum richtigen Zeitpunkt.

Der Tenor? „Wir müssen diese Spiele gewinnen, sonst wird es grausam“, erzählt der Coach. „Es sind alle supernett, alles perfekte Schwiegersöhne. Aber wir sind sie mehr angegangen als sonst. Wir hatten panische Angst davor, dass es langweilig wird.“ Potenzial habe das Team. Schwabsburger Entwicklung Bereits jetzt nimmt der Trainer eine Entwicklung bei seinen Spielern wahr. In den jüngsten Partien musste sich sein Team immer speziell auf die Stärken der jeweiligen Gegner einstellen „und die Mannschaft hat es in Perfektion gemacht.“ Bei Rückstand bleibe seine Elf außerdem gelassener. Auch die Ausfälle von Führungsspielern wie Tim Zimmermann, Nick Morch oder Justin McCoy fing sie auf.