Das Ende der »Schwiegersöhne«: 1. FC Schwabsburg greift neu an

Schwabsburg. „Wir haben so viele gute Fußballer, aber auch so faule Jungs.“ Wie unzufrieden das Trainerteam beim 1. FC Schwabsburg im Winter war, wird schnell klar, wenn man mit Coach Dennis Bingenheimer spricht. Doch eine klare Ansprache in der Vorbereitung zeigt Früchte: Die Mannschaft greift im Aufstiegsrennen der A-Klasse Mainz-Bingen derzeit neu an.
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5:2 gegen den FC Aksu, 4:3 gegen die SG Basara/Moguntia 1896 II, 1:0 gegen den FV Budenheim. Zu Beginn der Restrunde traf Schwabsburg auf die Top drei der Liga – und blieb ohne Punktverlust. Zwischendurch gab es ein 2:2 gegen den TV 1817 Mainz. Im Nachhinein ist Bingenheimer sich sicher: Seine Ansage kam zum richtigen Zeitpunkt.
Der Tenor? „Wir müssen diese Spiele gewinnen, sonst wird es grausam“, erzählt der Coach. „Es sind alle supernett, alles perfekte Schwiegersöhne. Aber wir sind sie mehr angegangen als sonst. Wir hatten panische Angst davor, dass es langweilig wird.“ Potenzial habe das Team.
Bereits jetzt nimmt der Trainer eine Entwicklung bei seinen Spielern wahr. In den jüngsten Partien musste sich sein Team immer speziell auf die Stärken der jeweiligen Gegner einstellen „und die Mannschaft hat es in Perfektion gemacht.“ Bei Rückstand bleibe seine Elf außerdem gelassener. Auch die Ausfälle von Führungsspielern wie Tim Zimmermann, Nick Morch oder Justin McCoy fing sie auf.
Generell habe die Mannschaft taktisch dazugelernt. „Wir tauschen die Spieler auch während eines Spiels auf verschiedene Positionen, zum Beispiel Justin Deiß ist extrem flexibel“, sagt Bingelheimer. Eric Galinski, der sich im Aksu-Spiel verletzte, wurde zuvor vom Außenverteidiger zum Sechser umfunktioniert.
Der nächste Härtetest für das „neue“ Schwabsburg ist am Dienstag um 19.30 Uhr bei der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim. Der Respekt ist groß, Bingenheimer lobt das saubere Spiel, die Struktur gegen den Ball und die Abläufe der SG. Der Umkehrschluss: „Wir müssen ihnen richtig Feuer geben.“
Trotz der sieben Punkte Rückstand auf die Spitze und sechs auf den zweiten Rang (vor dem Spieltag) geht der Blick bei den Trainern in Richtung Aufstiegskampf. Bei den Spielern aber nicht, wie Bingenheimer erzählt, „leider“. Er traut es seiner Truppe zu, die Unbesiegt-Serie weiterzuführen und so noch einmal anzugreifen. Seine Prognose: „Wenn du Harxheim ziehst, dann ist alles möglich.“