Das Ende der Ergebniskrise Regionalligist SC Wiedenbrück verschafft sich nach drei Pleiten durch einen hochverdienten 2:0-Erfolg Luft im Tabellenkeller. Treffer von Phillip Aboagye als Dosenöffner.

„Zu Null gespielt, das tut sehr gut. Aber die Offensive hat auch viel in der Defensive gearbeitet, so dass wir hinten sehr gut standen“, sagte der Torhüter des SC Wiedenbrück nach dem hochverdienten 2:0 (1:0)-Heimerfolg über die U23 des 1. FC Köln, bei dem er zweimal glänzend parierte (50./62.) und damit das zwischenzeitlich mögliche 1:1 verhinderte. Dass die Ergebniskrise nach zuletzt drei Niederlagen am Stück endete, war indes auch Phillip Aboagye zu verdanken.

Sein Treffer in der 33. Minute zum längst überfälligen 1:0 war der Dosenöffner für die nicht nur leidenschaftlich kämpfende, sondern auch spielerisch überlegene Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann. Nur ein Tor wollte zunächst nicht fallen. Stanislav Fehler (23.), Aboagye (26.) und Jan Lukas Liehr (30.) scheiterten am oftmals unsicheren Kölner Keeper Gavin Didzilatis. Emre Aydinel traf zudem das leere Tor nicht und schoss stattdessen Leon Schneider an (26.), als Didzilatis bereits geschlagen war.

Immer wieder boten sich dem SCW, wie von Brinkmann im Vorfeld erwartet, gegen die personell extrem offensiv ausgerichteten und nur mit einem Sechser agierenden Kölner Räume. Doch erst Aboagye brach den Bann, der nach einem Pass von David Hüsing, den Saban Kaptan nicht verarbeiten konnte, plötzlich an den Ball kam und nach einem Sololauf von der Mittellinie mit einem platzierten Schuss in die linke Ecke abschloss.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der 22-Jährige am Samstagnachmittag vor 455 Zuschauern drei Tore hätte erzielen müssen. Doch allein vor dem Kölner Kasten wollte er noch den mitgelaufenen Aydinel bedienen (55.), das Zuspiel geriet allerdings zu lang. Nach einem Querpass des eingewechselten Niklas Szeleschus traf Aboagye zudem nur den rechten Pfosten (80.), immerhin versenkte der ebenfalls eingewechselte Nils Kaiser den Abpraller zum entscheidenden 2:0.

„Ich habe mich mehr über die erste vergebene Chance geärgert, da hätte ich selbst abschließen müssen. Beim zweiten vergebenen Ding haben wir ja zumindest noch das Tor gemacht“, sagte Phillip Aboagye. „Ich bin glücklich über die Mannschaftsleistung und froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Wir haben nicht auf die Tabelle geguckt, weil wir keine Negativität reinbringen wollten. Denn wir wissen, was wir können.“

Der vor dem Anpfiff so cool wirkende Brinkmann gab nach den 92 Minuten zumindest zu, dass es nach zuletzt drei verlorenen Spielen „nicht ganz einfach“ gewesen sei. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die sich gewehrt und dagegengestemmt hat. Unser Plan ist genau aufgegangen“, freute sich der Trainer, der noch auf dem Platz dem Team zwei freie Tage als Belohnung aussprach. „Danach werden wir den Fokus auf die Derbywochen gegen Lippstadt und Rödinghausen legen.“ Aydinel und Kaptan mit einer Doppelchance (62.) hätten ihren Coach indes schon früher erlösen können.

Bedient war hingegen Brinkmanns Kollege Mark Zimmermann. „Ich muss meiner Mannschaft die fehlende Emotionalität in der ersten Hälfte ankreiden. Das haben uns die Wiedenbrücker vorgemacht, wir haben uns durch ihre hohe Intensität den Schneid abkaufen lassen. In der zweiten Hälfte war es besser, der letzte Wille und die Konsequenz haben im letzten Drittel aber gefehlt. Stattdessen sind wir nach Ballverlusten immer wieder in Konter gelaufen, von denen zwei dann auch zu Toren geführt haben“, meinte der Kölner Trainer.

SC Wiedenbrück: Beermann – Tia, Böhmer, Amedick, Hüsing – Zech, Liehr – Aboagye (86. Kerkemeyer), Kaptan (77. Kaiser), Fehler (71. Ruzgis) – Aydinel (68. Szeleschus).

1. FC Köln U23: Didzilatis – Strauch, Smajic, Salger, Schneider (46. Nadjombe) – Giesen (46.Schlax) – Schwirten, Nottbeck, Lenges (58. Fadeev) – Schmid, Segal (65. Mekoma).