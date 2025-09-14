Das Ende der Erfolgsserie für den TuS Holzkirchen

Der TuS Holzkirchen unterliegt dem SV Saaldorf zu Hause mit 1:2. Die Niederlage bedeutet für die Holzkirchner das Ende der Siegesserie. Kurz vor Schluss verletzte sich auch noch der Kapitän.

Holzkirchen – Kurz vor dem Schlusspfiff fand die Partie am Samstag gegen den SV Saaldorf ein unrühmliches Ende. TuS-Kapitän Alexander Zetterer verletzte sich schwer am Arm. Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, gut sah es auf den ersten Blick allerdings nicht aus. „Seine Abwesenheit wird uns sehr wehtun“, betont Holzkirchens Trainer Orhan Akkurt. Ein ohnehin gebrauchter Nachmittag für die Holzkirchner, denn die unglückliche 1:2-Heimpleite gegen Saaldorf bedeutete auch das Ende der Serie von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage.

Trainer bietet gleiche Startelf auf

Dabei startete Akkurt die Partie mit einem echten Novum: Holzkirchens Trainer wollte und konnte erstmals in dieser Spielzeit die gleiche Startaufstellung aufbieten wie in der Vorwoche beim 3:0-Sieg gegen Siegsdorf. „Sie haben dort ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Das bedeutete auch, dass der junge Vincent Erlacher erneut – statt Michael Schlicher – als Außenverteidiger auflief. Einzig der zuletzt angeschlagene Bastian Feldbrach rückte wieder in den Kader.

Unterdessen machten die Grün-Weißen dort weiter, wo sie zuletzt in Siegsdorf aufgehört hatten. Von Beginn an drückten die Holzkirchner mächtig aufs Tempo und wollten auch im Heimspiel gegen Saaldorf früh für klare Verhältnisse sorgen. Doch daraus wurde nichts. „Eigentlich haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, resümiert der TuS-Coach. „Aber wenn wir die Chancen nicht machen, dann hat uns das heute gezeigt, dass Fußball ein harter Ergebnissport ist. Das müssen wir lernen.“

Akkurts Schützlinge hatten alleine in der ersten Hälfte eine Reihe hochkarätiger Chancen, die erhoffte Führung blieb allerdings aus. Nach einer Viertelstunde legte Tim Feldbrach den Ball quer auf den einschussbereiten Alpay Özgül, der aber aus kurzer Distanz nur den Saaldorfer Keeper traf. Wenig später lief Teamkollege Elias Schnier alleine auf das Gäste-Tor zu, schob den Ball aber knapp daneben. Eine Minute später scheiterte ebenfalls Feldbrach aus kurzer Distanz.

Führung lag schon in der Luft

Die Führung lag für den TuS also in der Luft. Es sollte allerdings anders kommen. So nutzte Saaldorfs Markus Rehrl einen kapitalen Stellungsfehler in der TuS-Hintermannschaft zur 1:0-Führung in der 25. Minute. Davon zeigten sich die Holzkirchner allerdings wenig geschockt. Nur 180 Sekunden später schraubte sich Holzkirchens Lukas Krepek nach einer Flanke von Andreas Bauer hoch und köpfte den Ball sehenswert ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich. Doch die hektische Phase kurz vor dem Seitenwechsel war damit nicht beendet. Denn rund fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff stand Saaldorfs Sebastian Hafner nach einem Querpass goldrichtig und drückte den Ball zur abermaligen 2:1-Führung für die Gäste über die Linie.

Überaus bitter für die Holzkirchner, die – trotz einer echten Drangphase im zweiten Durchgang – nicht noch wenigstens den Ausgleich erzielen konnten. „Es ärgert mich sehr, weil die Jungs das so nicht verdient haben“, stellt TuS-Coach Akkurt klar. „Aber am Ende ist Fußball ein Ergebnissport und wir müssen einfach effektiver sein.“ Die nächste Gelegenheit dazu haben die Grün-Weißen am Samstag in Peterskirchen.