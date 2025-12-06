Das Emslandderby steht vor der Tür

Am kommenden Sonntag um 14 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zweier emsländischer Vertreter in der Oberliga Niedersachsen. Während sich der restliche emsländische Fußball bereits in der Winterpause befindet, steht für die beiden Vereine nochmal ein richtiges Highlight auf dem Programm. Die Verantwortlichen erwarten eine tolle Kulisse am Sonntagnachmittag in der Schone& Bruns Arena in Hemsen.
Eine überwältigende Kulisse hatte man auch beim Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften erleben dürfen, als es im Juni 2023 in der Landesliga Weser-Ems zum absoluten Aufstiegsspiel am letzten Spieltag vor mehr als 4.000 Zuschauern in der Hänsch-Arena kam.
Das ausgeglichene Hinspiel in dieser Saison am Biener Busch konnten die Meppener etwas glücklich durch den 2:1 Siegtreffer von Colin Decker in der 87. Spielminute für sich entscheiden.
„Wir freuen uns nach den ausgefallenen Spielen der letzten Wochen wieder auf dem Platz stehen zu dürfen. Die Vorfreude ist den Jungs in dieser Trainingswoche spürbar anzumerken und wir werden alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein. Wir erhoffen uns ein tollesFußballspiel vor einer tollen Kulisse mit dem diesmal hoffentlich besseren Ende auf unserer Seite“, so der sportliche Leiter Joachim Korte.
Personell muss die weitere Trainingswoche abgewartet werden, um zu sehen, wer am Wochenende zur Verfügung steht und einsatzfähig ist. In den letzten Wochen hat es unsere Mannschaft schon sehr erwischtund es folgte eine Hiobsbotschaft nach der nächsten, sodass ein normaler Trainingsbetrieb nur sehr eingeschränkt und ohne hohes Risiko möglich war. Definitiv ausfallen werden die verletzen Spieler Timo Nichau, Lukas Hüser, David Elfert, Moris Werner, Maximilian Hasnik, Johannes Wintermann und Daniel Olthoff, sowie Bennet Thelen nach seiner 5. Gelben Karte. Hinter den Einsätzen weiterer Spieler stehen große Fragezeichen.
„Der SV Meppen geht auf Grund des Saisonverlaufs natürlich als Favorit in das Derby. Unsere personelle Situation in den letzten Wochen hat für keine optimalen Bedingungen in der Vorbereitung auf das Spiel gesorgt. Dennoch haben wir aus dem Hinspiel noch etwas gut zu machen und wollen durch eine geschlosseneMannschaftsleistung erfolgreich sein. Die Jungs haben in dieser Woche nochmal sehr fokussiert trainiert und wir werden gut vorbereitet am Sonntag nach Meppen fahren“, so Trainer Henning Schmidt.
Grundsätzlich gibt es viele Spieler in beiden Mannschaften, die sich untereinander kennen, schon in unterschiedlichen Mannschaften zusammengespielt haben und auch neben dem Fußballplatz befreundet sind. In unseren Reihen gibt es auch einige Jungs mit einer erfolgreichen Meppener Vergangenheit, was für eine zusätzliche Brisanz sorgen dürfte.
Der SV Holthausen Biene freut sich vor Ort auf viele emsländische Fußballfans und erwartet ein packendes Emsland-Derby – mit Tradition, emotionaler Atmosphäre und einem spannenden Duell um wichtige Punkte vor einer tollen Kulisse!