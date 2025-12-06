Das Emslandderby steht vor der Tür Der SV Holthausen Biene ist am Sonntag bei der U23 des SV Meppen zu Gastrn Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Meppen II Holt. Biene

Am kommenden Sonntag um 14 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zweier emsländischer Vertreter in der Oberliga Niedersachsen. Während sich der restliche emsländische Fußball bereits in der Winterpause befindet, steht für die beiden Vereine nochmal ein richtiges Highlight auf dem Programm. Die Verantwortlichen erwarten eine tolle Kulisse am Sonntagnachmittag in der Schone& Bruns Arena in Hemsen. Eine überwältigende Kulisse hatte man auch beim Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften erleben dürfen, als es im Juni 2023 in der Landesliga Weser-Ems zum absoluten Aufstiegsspiel am letzten Spieltag vor mehr als 4.000 Zuschauern in der Hänsch-Arena kam.

Das ausgeglichene Hinspiel in dieser Saison am Biener Busch konnten die Meppener etwas glücklich durch den 2:1 Siegtreffer von Colin Decker in der 87. Spielminute für sich entscheiden. „Wir freuen uns nach den ausgefallenen Spielen der letzten Wochen wieder auf dem Platz stehen zu dürfen. Die Vorfreude ist den Jungs in dieser Trainingswoche spürbar anzumerken und wir werden alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein. Wir erhoffen uns ein tollesFußballspiel vor einer tollen Kulisse mit dem diesmal hoffentlich besseren Ende auf unserer Seite“, so der sportliche Leiter Joachim Korte.