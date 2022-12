Das Elfmeter-Drama bei der Eintracht setzt sich fort Der Frauen-Landesligist vergibt beim 0:3 auch den fünften Strafstoß der Saison. Siegfried Materborn verliert mit 0:2.

Das Elfmeter-Drama bei Eintracht Emmerich in der Fußball-Landesliga der Frauen geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Ralf Gertzen hat auch den fünften Elfmeter, den sie in dieser Saison zugesprochen bekam, nicht verwandelt. Beim 0:3 (0:2) beim bisherigen Vorletzten DJK Arminia Klosterhardt scheiterte Romana van Oostveen beim Stand von 0:1 wie zuvor vier ihrer Teamkolleginnen in dieser Spielzeit vom Punkt aus.