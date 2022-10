Das Einstandsfest als Starthilfe Landesliga Rhein-Neckar +++ Der TSV Kürnbach hat spätestens jetzt nichts mehr zu verlieren +++ Treschklingen mit fährt mit Rückenwind nach Bammental

Seit vergangenem Sonntag ist klar, dass es für den TSV Kürnbach nicht nur ein schwieriges Unterfangen mit dem Klassenerhalt wird – es wird nahezu unmöglich. Die 0:6-Pleite beim Vorletzten SV Treschklingen steckt in den Kleidern, das Einstandsfest soll dabei helfen, die negativen Eindrücke weit beiseite zu schieben und frohen Mutes das nächste Heimspiel anzugehen. Am Sonntag um 15 Uhr kommt der VfB St.Leon. In Treschklingen ist die Erleichterung hingegen riesengroß. Der erste Dreier der Saison hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt reifen lassen, weitere Zähler schon am Samstagnachmittag kämen da gerade recht. Dafür muss aber alles zusammenpassen, schließlich führt die Schwarz-Gelben ihr Weg zum FC Bammental, einem Mitfavoriten auf den Aufstieg. Anpfiff ist um 16 Uhr.

TSV Kürnbach

Das komplette Gastspiel in Treschklingen passte zum bisherigen Saisonverlauf. Alexander Runne stellt klar, dass er keine Ausflüchte sucht, als er die unglücklichen Begleitumstände aufzählt: "Ich verstehe bis heute nicht, weshalb das Spiel bei diesen Platzverhältnissen überhaupt angepfiffen wurde. Deshalb haben wir auch zwei weitere Verletzte zu beklagen, die bis zu euren Ausfällen ein solides Spiel abgeliefert haben." Bei den angesprochenen Kickern handelt es sich um Janosh Zieger und Lukas Eigenmann, die womöglich länger ausfallen.

Der TSV-Trainer sah im 0:3 den Knackpunkt, "danach haben wir alles vermissen lassen, was so nicht passieren darf. Das weiß aber jeder Spieler und ich erwarte eine positive Reaktion am Sonntag." Wenn man in der aktuellen Misere etwas Zuversicht gewinnen möchte, könnte man sagen, dass es nichts mehr zu verlieren gibt. Wer mit null Punkten am Tabellenende steht und so deutlich gegen den Vorletzten verliert, hat automatisch die Rolle als Abstiegskandidat Nummer eins inne.

Dessen sind sich Runne und seine Schützlinge bewusst. Der 40-Jährige setzt bewusst auf den Stimmungsaufheller „Einstandsfest“. Am Freitagabend fand die obligatorische Veranstaltung, die von den Neuzugängen organisiert wurde, statt. Der Coach hofft: "Vielleicht hilft es außerhalb des Trainings- und Spielbetriebs etwas zu machen und dann am Sonntag mit kühlem Kopf und einem anderen Selbstverständnis aufzutreten."

Er versichert: "Mein Blick geht immer nach vorne und wenn die Trotzreaktion kommt, hat es jeder Gegner schwer gegen uns." Das schließt den VfB St.Leon ein, der am Sonntag seine Visitenkarte beim TSV abgibt. Der Tabellensiebte kommt mit der Reverenz seit 2010 durchgängig in der Landesliga vertreten zu sein und in diesem Zeitraum einen einzigen Trainer – Benjamin Schneider – zu haben.