„Das einfachste Spiel“ – Oberweikertshofen muss zum Tabellenführer Schwabmünchen

Der SC Oberweikertshofen reist als klarer Außenseiter zum Tabellenführer. Co-Trainer Maxi Schuch fehlt ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein gesperrt.
Viel zu verlieren hat der SC Oberweikertshofen am Sonntag nicht. Das Schlusslicht der Landesliga tritt um 15 Uhr beim Tabellenführer TSV Schwabmünchen an – und geht als klarer Außenseiter in die Partie.
„Für uns ist es das einfachste Spiel, weil niemand etwas von uns erwartet“, sagt Trainer Paolo Maiolo. „Wir werden aber versuchen, den designierten Meister so lange wie möglich zu ärgern.“ Leicht wird das nicht. Der SCO reist nicht in Bestbesetzung an und trifft zudem auf die stärkste Defensive der Liga, die bislang erst 23 Gegentore kassiert hat.
Besonders im Angriff schmerzt das Fehlen von Maximilian Schuch. Der mitspielende Co-Trainer ist nach seiner Roten Karte gegen Stätzling für zwei Spiele gesperrt und verpasst damit ausgerechnet das Duell mit seinem Ex-Verein. Schuch war 2014 nach Schwabmünchen gewechselt, kehrte aber ein Jahr später zu seinem Heimatverein zurück. Zur Lage beim SCO sagt er: „Ja, die Situation ist schon schwierig. Aber im Fußball ist schon alles passiert. Wir schreiben uns noch nicht ab.“
Auch für Schwabmünchen geht es um Wiedergutmachung. Der Spitzenreiter verlor zuletzt in Rain mit 0:1 und will nun vor eigenem Publikum eine Reaktion zeigen. Im Hinspiel hatte dem Team von Trainer Emanuel Baum bereits eine eher durchschnittliche Leistung gereicht, um sich im Waldstadion mit 3:0 durchzusetzen. (Dieter Metzler)