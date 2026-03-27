„Das einfachste Spiel“ – Oberweikertshofen muss zum Tabellenführer Schwabmünchen Das Duell Erster gegen Letzter von Dieter Metzler · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Oberweikertshofens Maximilian Schuch (blaues Trikot) im Spiel gegen den FC Stätzling (in Weiß). – Foto: Maximilian Merkl

Der SC Oberweikertshofen reist als klarer Außenseiter zum Tabellenführer. Co-Trainer Maxi Schuch fehlt ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein gesperrt.

Viel zu verlieren hat der SC Oberweikertshofen am Sonntag nicht. Das Schlusslicht der Landesliga tritt um 15 Uhr beim Tabellenführer TSV Schwabmünchen an – und geht als klarer Außenseiter in die Partie. „Für uns ist es das einfachste Spiel, weil niemand etwas von uns erwartet“, sagt Trainer Paolo Maiolo. „Wir werden aber versuchen, den designierten Meister so lange wie möglich zu ärgern.“ Leicht wird das nicht. Der SCO reist nicht in Bestbesetzung an und trifft zudem auf die stärkste Defensive der Liga, die bislang erst 23 Gegentore kassiert hat.