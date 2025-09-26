Das eine Simbach, das andere Simbach - und kein Gewinner

Freitagabend, Auftakt des 12. Spieltages in der Bezirksliga West - und es war nicht gerade wenig geboten: Der FC Ergolding gewann beim FSV VfB Straubing und setzt Spitzenreiter ATSV Kelheim, der am Sonntag im Einsatz ist, unter Druck. Außerdem remisierten der TV Aiglsbach und Aufsteiger TV Geisenhausen. Zudem ging das Simbach-Duell zwischen dem ASCK und dem FC-DJK über die Bühne...
Michael Heckner (Trainer, Ergolding): "Letztendlich ein verdienter Sieg - aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir klar besser waren. Straubing ist nach der Pause stark aufgekommen und wir haben gewackelt. Mit dem 3:1 war das Spiel jedoch entschieden. Sehr wichtige Auswärtspunkte!"
Christian Allramseder (Sportlicher Leiter, Simbach): "Ein ordentliche Bezirksliga-Partie! In der ersten Halbzeit gab es einige hochkarätige Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten vielleicht ein leichtes Chancenplus. Trotzdem ist das andere Simbach nicht unverdient in Führung gegangen. Dann mussten wir uns erst einmal schütteln. Wir sind dann gut aus der Halbzeit rausgekommen: Viele Chancen, bringen aber den Ball nicht rein. Bitter wäre es gewesen, wenn der Gegner das Spiel entschieden hätte - aber nur Pfosten. Der Ausgleich war dann verdient - und wir hätten das Ding auch noch gewinnen müssen!"
Josef Bergermeister (Sportlicher Leiter, Aiglsbach): "Insgesamt ein ausgeglichenes Spiel! In der ersten Halbzeit hatten wir drei, vier gute Chancen. Der gegnerische Torwart aber - brutal! Nichtsdestotrotz hat Geisenhausen gut dagegen gehalten. Auch nach der Pause hatten wir mehr Ballbesitz, wobei auch da die Partie ausgeglichen war. Hinten raus haben wir gedrückt, hatten jedoch nicht die zwingenden Möglichkeiten. Wir sind trotzdem zufrieden! Weiterhin sind wir Zuhause ungeschlagen..."