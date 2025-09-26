Das eine Simbach, das andere Simbach - und kein Gewinner

Michael Heckner (Trainer, Ergolding): "Letztendlich ein verdienter Sieg - aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir klar besser waren. Straubing ist nach der Pause stark aufgekommen und wir haben gewackelt. Mit dem 3:1 war das Spiel jedoch entschieden. Sehr wichtige Auswärtspunkte!"

Christian Allramseder (Sportlicher Leiter, Simbach): "Ein ordentliche Bezirksliga-Partie! In der ersten Halbzeit gab es einige hochkarätige Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten vielleicht ein leichtes Chancenplus. Trotzdem ist das andere Simbach nicht unverdient in Führung gegangen. Dann mussten wir uns erst einmal schütteln. Wir sind dann gut aus der Halbzeit rausgekommen: Viele Chancen, bringen aber den Ball nicht rein. Bitter wäre es gewesen, wenn der Gegner das Spiel entschieden hätte - aber nur Pfosten. Der Ausgleich war dann verdient - und wir hätten das Ding auch noch gewinnen müssen!"